Смертельну стрілянину в Меріленді влаштувала молода жінка



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Силовики на місці стрілянини

Жінка віком 26 років була незадоволена справами на роботі, що могло стати мотивом злочину

Стрілянину в розподільчому центрі ліків у штаті Меріленд (США), що призвела в четвер до трьох смертей та поранення кількох людей, вчинила молода жінка, яка вкоротила життя й собі.

Про це повідомив на спеціальному брифінгу шериф округу Гарфорд Джефрі Гейлер, інфомрує центральний американський телеканал CNN.

«Вона була тимчасово найманим працівником на цьому підприємстві», - уточнив правоохоронець.

Джерело, близьке до розслідування, повідомило, що жінка віком 26 років була незадоволена справами на роботі, що могло стати мотивом злочину.

Вона відкрила вогонь з пістолета, який мала при собі.

Після того, як жінка застрелила трьох осіб та поранила ще кількох, вона поцілила собі в голову, здійснивши спробу самогубства. З першого разу у неї не вийшло, й вона вистрілила в себе вдруге. З важкими пораненнями її доставили до лікарні, однак там вона померла через певний час.

У четвер повідомлялося, що у місті Абердін в американському штаті Меріленд сталася смертельна стрілянина.

Нагадаємо, напередодні у місті Міддлтон (штат Вісконсін) сталася стрілянина в офісі софтверної компанії. Три людини отримали поранення, чоловік, який відкрив стрілянину, загинув.

У середині вересня в американському місті Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на території школи відбулася стрілянина, в результаті чого загинула одна людина.