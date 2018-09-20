У США сталася стрілянина, є загиблі та поранені



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Фото: Associated Press Поліція біля місця стрілянини

За інформацією ЗМІ, троє людей загинуло і двох поранено

У місті Абердін в американському штаті Меріленд сталася стрілянина. Про численних поранених внаслідок інциденту повідомив у четвер шериф округу Харфорд Джеффрі Галлер у своєму Twitter.

У той же час, західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про «декількох убитих».

Стрілянина сталася в районі дороги Спесутіа і Перрімен, на перетині Шорт-лейн і траси Олд Філадельфія.

Зараз відділення ФБР у Балтіморі, найбільшому місті штату, надає підтримку шерифу Галлеру.

Своєю чергою, губернатор Меріленду Леррі Хоган пообіцяв надати допомогу всім постраждалим при стрільбі.

Агенство Associated Press із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що троє людей загинуло і двох поранено внаслідок стрілянини в дистриб'юторському центрі аптечної мережі Rite Aid.

Шериф Галер також сказав на брифінгу, що стрільця поранили співробітники поліції, після чого затримали. За його даними, нападник був один.

Нагадаємо, напередодні у місті Міддлтон (штат Вісконсін) сталася стрілянина в офісі софтверної компанії. Три людини отримали поранення, чоловік, який відкрив стрілянину, загинув.

У середині вересня в американському місті Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на території школи відбулася стрілянина, в результаті чого загинула одна людина.