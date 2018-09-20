У США сталася стрілянина в офісній будівлі, є поранені



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Фото: AP Більше сотні співробітників компанії доставили в сусідній готель, щоб взяти свідчення

Підозрюваного доставили в лікарню після того, як його підстрелили поліцейські, але він помер

У місті Міддлтон (штат Вісконсін) сталася стрілянина в офісі софтверної компанії. Три людини отримали поранення, чоловік, який відкрив стрілянину, загинув.

Про це повідомляє AP.

«Підозрюваного доставили в лікарню після того, як його підстрелили поліцейські, але пізніше він помер. Інших підозрюваних немає», - заявив начальник поліції.

За словами співробітниці, вона сиділа за своїм робочим столом, коли почула, що хтось розбив скляні двері і почав стріляти.

На шкільних автобусах більше сотні свідків і співробітників компанії доставили в сусідній готель, щоб взяти свідчення.

Мотив і особистість стрілка невідомі.Торговий центр поруч з будівлею був тимчасово закритий за вказівкою поліції.

Нагадаємо, у середині вересня в американському місті Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на території школи відбулася стрілянина, в результаті чого загинула одна людина.