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    На яких одеських пляжах не можна купатися

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    Купатися в Лебедівці небажано - На яких одеських пляжах не можна купатися
    Купатися в Лебедівці небажано

    Воду для досліджень відібрали на 22 пляжах Одеси та Одеської області

    На курорті Лебедівка Одеської області морська вода не відповідає гігієнічним вимогам.

    Такого висновку дійшли фахівці в ході лабораторних досліджень стану якості морської води. Про це інформують у державній установі «Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб».

    У контрольних точках на 22 пляжах Одеси та Одеської області було відібрано 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 46 проб – на санітарно-хімічні показники.

    З них дві проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам – у прибережній смузі рекреаційної зони «Лебедівка» Білгород-Дністровського району.

    Нагадаємо, минулого тижня якість морської води не відповідала гігієнічним нормам на пляжах курортного селища Затока Одеської області.

    Тест на якість води тоді не пройшли три пляжі у курортному селищі Затока:

    • прибережна зона району «Центральний»;
    • прибережна зона району «Сонячний»;
    • прибережна зона району «Лиманський»
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    Теги: вода Одеса пляжі Затока
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    На яких одеських пляжах не можна купатися