На яких одеських пляжах не можна купатися

Воду для досліджень відібрали на 22 пляжах Одеси та Одеської області

На курорті Лебедівка Одеської області морська вода не відповідає гігієнічним вимогам.

Такого висновку дійшли фахівці в ході лабораторних досліджень стану якості морської води. Про це інформують у державній установі «Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб».

У контрольних точках на 22 пляжах Одеси та Одеської області було відібрано 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 46 проб – на санітарно-хімічні показники.

З них дві проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам – у прибережній смузі рекреаційної зони «Лебедівка» Білгород-Дністровського району.

Нагадаємо, минулого тижня якість морської води не відповідала гігієнічним нормам на пляжах курортного селища Затока Одеської області.

Тест на якість води тоді не пройшли три пляжі у курортному селищі Затока:

прибережна зона району «Центральний»;

прибережна зона району «Сонячний»;

прибережна зона району «Лиманський»

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