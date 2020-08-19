Снайпер бойовиків розповів, як російські командири тренують найманців на Донбасі



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Чоловік служив у лавах бойовиків із червня 2014 року, а минулої неділі здався українським військовим

Військову підготовку найманець проходив під Ростовом

Снайпер незаконного збройного формування «ЛНР», який у неділю здався українським військовослужбовцям, розповів, як влаштоване життя найманців.

Відео допиту снайпера оприлюднив пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Чоловік розповів, що служив у лавах бойовиків із червня 2014 року.

«Проходили підготовку під Ростовом. Нас тренували фахівці. Ми тренувалися, там, вітер, траєкторія куль... То троє було (фахівців. - ред.), то п'ятеро», - каже він про підготовку.

За словами снайпера, потім його відправили на КПВВ перевіряти документи. За «роботу» отримував 15 тис. рублів (5560 грн. - ред.).

«А потім нас почали відправляти бліндажі будувати, копати. Тобто це не наша робота. А потім взагалі я це перший раз почув - нас хотіли відправити у заградотряд. Хто з наших буде здаватись чи тікать додому, нам давали наказ розстрілювати. Ми з товаришем подумали, що це явно не наша робота, і ми не хотіли, щоб це трапилося. І ми захотіли здатися за програмою «Повернись додому живим», - розповів снайпер.

Чоловік стверджує, що йому вдалося здатися, а товариша застрелив снайпер із загороджувального загону т. зв. «ЛНР».

Розповів він і про те, як була влаштована серед найманців ідеологічна робота.

«Збирали нас чи у класі, чи в їдальні, показували по телевізору якісь плівки про німецько-фашистських загарбників, про дітей, як вони знущаються з дітей. І кажуть, що не треба, щоб таке повторилося. Що як вони роблять, так і українська армія робить, і не треба, щоб таке повторилося», - розповів найманець.

Нагадаємо, снайпер «ЛНР» добровільно здався українським військовослужбовцям, не витримавши знущань ватажків бойовиків.