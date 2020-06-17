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    Снайпери проводять змагання на Чернігівщині (фото)

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    Українські снайпери проводять в червні змагання&nbsp; - Снайпери проводять змагання на Чернігівщині (фото)
    Українські снайпери проводять в червні змагання 
    Фото: Оперативне командування Північ

    Змагання відбуватимуться протягом чотирьох днів на полігоні у Чернігівській області

    У Чернігівській області розпочалися змагання снайперів.

    Про це у Facebook повідомило оперативне командування «Північ».

    «Змагання відбуватимуться протягом чотирьох днів на полігоні на Чернігівщині, на базі Школи підготовки снайперів Збройних сил України. На конкурсантів чекають денні та нічні стрільби. А завдання так чи інакше імітують умови, що виникають у реальному бою», - ідеться у повідомленні.

    Зазначається, що переможців визначать за загальною сумою балів, набраних після виконання вправ, про які стрільці дізнаватимуться безпосередньо перед стрільбами.

    Оперативне командування «Північ» представляють військовослужбовці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

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    Снайпери проводять змагання на Чернігівщині (фото)
    Снайпери проводять змагання на Чернігівщині (фото)
    Снайпери проводять змагання на Чернігівщині (фото)
    Снайпери проводять змагання на Чернігівщині (фото)
    Снайпери проводять змагання на Чернігівщині (фото)
    Снайпери проводять змагання на Чернігівщині (фото)

    Проведення змагань забезпечують судді з громадської організації «Спортивно-стрілецький клуб «Альфа Браво», який постійно співпрацює з ЗСУ.

    Школа снайперів функціонує в 169-му навчальному центрі «Десна».

    ЗСУ зброя армія Чернігівщина військові навчання військові снайпер
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