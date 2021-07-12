  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київ насувається гроза

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві очікуються грозові дощі - На Київ насувається гроза
    У Києві очікуються грозові дощі
    Фото: glavcom.ua

    У столиці оголошено перший рівень небезпеки

    У Києві в найближчі години з утриманням до кінця доби 12 липня в Києві очікуються грози (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    • купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Як повідомлялося, в найближчі дні в Україні утримається дуже спекотна погода.

    У понеділок, 12 липня, стовпчики термометрів показуватимуть удень до 29-34 градусів, а вночі буде 15-21 градус.

    Раніше синоптики спрогнозували, коли спаде спека.

    Читайте також: Як відпочивати у спекотну погоду, аби не спалити ліс. Поради рятувальників
    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київ насувається гроза