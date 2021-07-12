На Київ насувається гроза

У столиці оголошено перший рівень небезпеки

У Києві в найближчі години з утриманням до кінця доби 12 липня в Києві очікуються грози (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Як повідомлялося, в найближчі дні в Україні утримається дуже спекотна погода.

У понеділок, 12 липня, стовпчики термометрів показуватимуть удень до 29-34 градусів, а вночі буде 15-21 градус.

Раніше синоптики спрогнозували, коли спаде спека.