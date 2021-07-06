У Карпатах квітне червона рута (фото)

Карпатські рододендрони масово розпустилися на схилах Чорногірського та Мармароського хребтів

Зараз у високогір'ї українських Карпат спостерігається пік цвітіння червоної рути. Про це повідомляє Укрінформ.

Карпатські рододендрони масово розпустилися на схилах Чорногірського та Мармароського хребтів.

Екскурсовод Сергій Прокоп розповів, що цьогоріч цвітіння рододендронів трохи запізнилося через аномально довгу зиму у високогір'ї Карпат. «Минулими вихідними, 3-4 липня, ми з туристами спостерігали пік цвітіння карпатських рододендронів на Чорногірському хребті біля озера Бребенескул та вершинах двотисячників Ребра й Гутин Томнатик. Зазвичай пік цвітіння рододендронів в українських Карпатах наставав у 20 числах червня, цьогоріч він змістився на початок липня. Триватиме масове цвітіння рододендронів, які ще називають «червоною рутою», у нашому високогір'ї ще близько тижня», – уточнив він.

Екскурсовод уточнив, що надибати червону руту в українських Карпатах можна, крім Чорногірського, на Мармароському хребті. Зараз ідеальний час для туристичних походів чи фотомандрівок Карпатами в пошуках цієї квітки. Перед сходженням у високогір'я варто враховувати погоду та зареєструватися у гірських рятувальників.

Рододендрон поширений на Балканах та в Карпатах. В Україні зростає на межі свого поширення, росте на субальпійських та альпійських луках поміж заростями сосни та ялівцю на висотах 1600-2050 м. Характерний для Ґорґанів, Свидовця (у масиві Близниці), але найбільші плантації карпатського рододендрона – саме на гірських масивах Чорногори та Мармароша.

Червона рута занесена до Червоної книги України як рідкісна, зривати її не можна, за це передбачено штраф – 57 грн за одну квітку.

Додамо, що 7 липня у селі Прислуч в Полонській громаді на Хмельниччині уперше відкривають лавандову плантацію, яка діятиме протягом трьох тижнів.

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