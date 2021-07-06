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    У Карпатах квітне червона рута (фото)

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    Рододендрон поширений на Балканах та в Карпатах - У Карпатах квітне червона рута (фото)
    Рододендрон поширений на Балканах та в Карпатах
    Фото з відкритих джерел

    Карпатські рододендрони масово розпустилися на схилах Чорногірського та Мармароського хребтів

    Зараз у високогір'ї українських Карпат спостерігається пік цвітіння червоної рути. Про це повідомляє Укрінформ.

    Карпатські рододендрони масово розпустилися на схилах Чорногірського та Мармароського хребтів.

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    У Карпатах квітне червона рута (фото)
    У Карпатах квітне червона рута (фото)
    У Карпатах квітне червона рута (фото)
    У Карпатах квітне червона рута (фото)
    У Карпатах квітне червона рута (фото)
    У Карпатах квітне червона рута (фото)
    У Карпатах квітне червона рута (фото)

    Екскурсовод Сергій Прокоп розповів, що цьогоріч цвітіння рододендронів трохи запізнилося через аномально довгу зиму у високогір'ї Карпат. «Минулими вихідними, 3-4 липня, ми з туристами спостерігали пік цвітіння карпатських рододендронів на Чорногірському хребті біля озера Бребенескул та вершинах двотисячників Ребра й Гутин Томнатик. Зазвичай пік цвітіння рододендронів в українських Карпатах наставав у 20 числах червня, цьогоріч він змістився на початок липня. Триватиме масове цвітіння рододендронів, які ще називають «червоною рутою», у нашому високогір'ї ще близько тижня», – уточнив він.

    Екскурсовод уточнив, що надибати червону руту в українських Карпатах можна, крім Чорногірського, на Мармароському хребті. Зараз ідеальний час для туристичних походів чи фотомандрівок Карпатами в пошуках цієї квітки. Перед сходженням у високогір'я варто враховувати погоду та зареєструватися у гірських рятувальників.

    Рододендрон поширений на Балканах та в Карпатах. В Україні зростає на межі свого поширення, росте на субальпійських та альпійських луках поміж заростями сосни та ялівцю на висотах 1600-2050 м. Характерний для Ґорґанів, Свидовця (у масиві Близниці), але найбільші плантації карпатського рододендрона – саме на гірських масивах Чорногори та Мармароша.

    Червона рута занесена до Червоної книги України як рідкісна, зривати її не можна, за це передбачено штраф – 57 грн за одну квітку.

    Додамо, що 7 липня у селі Прислуч в Полонській громаді на Хмельниччині уперше відкривають лавандову плантацію, яка діятиме протягом трьох тижнів.

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    Теги: Україна Карпати (гори) квіти
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    У Карпатах квітне червона рута (фото)