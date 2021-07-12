12 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не рекомендується купатися у водоймах
12 липня відзначаються такі свята:
- День бортпровідника
- День святих апостолів Петра і Павла
Народні прикмети на 12 липня:
- Ясна погода – весь рік буде хорошим.
- Роса – до сонячного дня. Відсутність ранкової роси віщує дощ.
- Дощ ллє – ще сорок днів буде негода.
- Дощ на Петра до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощу – хороший, три – багатий.
Що не рекомендується робити 12 липня:
- Працювати, особливо займатися важкою фізичною працею. Також не рекомендується в'язати, шити і вишивати.
- Сваритися.
- Купатися у водоймах.
У кого іменини 12 липня?
Іменини сьогодні святкують Григорій, Іона, Неофіт, Павло, Парфеній, Петро, Катерина, Вівентіол, Гермагор, Іван, Джон, Набір, Фелікс, Вероніка.
Сьогодні не рекомендується купатися у водоймах
12 липня відзначаються такі свята:
- День рибалки
- День бортпровідника
- День фотографа
- День святих апостолів Петра і Павла
Народні прикмети на 12 липня:
- Ясна погода - весь рік буде хорошим.
- Роса - до сонячного дня. Відсутність ранкової роси віщує дощ.
- Дощ ллє - ще сорок днів буде негода.
- Дощ на Петра - до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощу - хороший, три - багатий.
Що не рекомендується робити 12 липня:
- Працювати, особливо займатися важкою фізичною працею. Також не рекомендується в'язати, шити і вишивати.
- Сваритися.
- Купатися у водоймах.
Іменини сьогодні святкують Григорій, Іона, Неофіт, Павло, Парфеній, Петро, Катерина, Вівентіол, Гермагор, Іван, Джон, Набір, Фелікс, Вероніка