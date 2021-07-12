  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    12 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віряни відзначають велике релігійне свято - 12 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Віряни відзначають велике релігійне свято

    Сьогодні не рекомендується купатися у водоймах

    12 липня відзначаються такі свята:

    • День бортпровідника
    • День святих апостолів Петра і Павла

    Народні прикмети на 12 липня:

    • Ясна погода весь рік буде хорошим.
    • Роса – до сонячного дня. Відсутність ранкової роси віщує дощ.
    • Дощ ллє – ще сорок днів буде негода.
    • Дощ на Петра до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощу – хороший, три багатий.

    Що не рекомендується робити 12 липня:

    • Працювати, особливо займатися важкою фізичною працею. Також не рекомендується в'язати, шити і вишивати.
    • Сваритися.
    • Купатися у водоймах.

    У кого іменини 12 липня?

    Іменини сьогодні святкують Григорій, Іона, Неофіт, Павло, Парфеній, Петро, Катерина, Вівентіол, Гермагор, Іван, Джон, Набір, Фелікс, Вероніка.


    Читайте також:


    • Розсилка
    Друга неділя липня - День рибалки в Україні - 12 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Друга неділя липня - День рибалки в Україні

    Сьогодні не рекомендується купатися у водоймах

    12 липня відзначаються такі свята:

    • День рибалки
    • День бортпровідника
    • День фотографа
    • День святих апостолів Петра і Павла

    Народні прикмети на 12 липня:

    • Ясна погода - весь рік буде хорошим.
    • Роса - до сонячного дня. Відсутність ранкової роси віщує дощ.
    • Дощ ллє - ще сорок днів буде негода.
    • Дощ на Петра - до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощу - хороший, три - багатий.

    Що не рекомендується робити 12 липня:

    • Працювати, особливо займатися важкою фізичною працею. Також не рекомендується в'язати, шити і вишивати.
    • Сваритися.
    • Купатися у водоймах.
    У кого іменини 12 липня?

    Іменини сьогодні святкують Григорій, Іона, Неофіт, Павло, Парфеній, Петро, Катерина, Вівентіол, Гермагор, Іван, Джон, Набір, Фелікс, Вероніка

    Теги: свята урожай дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    12 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони