Снігопад в Україні: на чистку доріг виїхало понад 1600 спецмашин

У Вінницькій області обмежили рух великогабаритного транспорту на ділянці від Жмеринки до Могилів-Подільського

В Україні тривають снігопади, до розчистки доріг залучили дві тисячі 188 осіб і 1622 одиниці техніки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. «Спостерігаються опади у вигляді снігу у місті Києві, Волинській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Вінницькій області обмежили рух великогабаритного транспорту на ділянці від Жмеринки до Могилів-Подільського

В Україні тривають снігопади, до розчистки доріг залучили дві тисячі 188 осіб і 1622 одиниці техніки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Спостерігаються опади у вигляді снігу у місті Києві, Волинській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях», - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, рух транспорту на автошляхах держави забезпечено. У Вінницькій області для розчистки доріг та недопущення утворення заторів обмежено рух великогабаритного транспорту на ділянці автодороги М-21 від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський (73 км завдовжки ).

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1 тис. 622 од. тех. та 2 тис. 188 чол., у тому числі від Укравтодору 1 тис. 598 од. тех. та 2 тис. 121 чол., від ДСНС 24 од. тех. та 67 чол. о/с. Підрозділами ДСНС 8 лютого проведено буксирування 14 одиниць автотранспортних засобів, надано допомогу 22 громадянам.

До слова, в Україні у ніч на п'ятницю через складні погодні умови (мокрий сніг, пориви вітру) знеструмлені 152 населені пункти у п'яти областях.

Напередодні рятувальники попередили про сильні снігопади і дощі в кількох областях.

Крім того в'їзд вантажівок на Київщину тимчасово заборонили.



