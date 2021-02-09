Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов та снігопади на Вінниччині

12 лютого у північних і центральних областях хуртовини та снігові замети

В Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с і хуртовини

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджають про чергове погіршення погодних умов в Україні у четвер та п'ятницю

Зазначається, що за прогнозом Українського Гідрометцентру, 11 лютого у західних та північних областях, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях очікується значний сніг, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, повідомляє прессцентр ДСНС.

«Увага! Попередження про погіршення погодних умов, що може призвести до порушення та припинення руху транспорту!», – йдеться у застереженні.

У західній частині України очікуються ще й пориви вітру 15-20 м/с і хуртовини. У Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг.

12 лютого у північних і центральних областях, а також у Одеській та Миколаївській також очікується значний сніг, хуртовини та снігові замети. В Одеській і Миколаївській областях утворення снігового покриву, у центральних, східних та південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. По всій Україні пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

Нагадаємо, снігопад у столиці може побити рекорд 2013 року.