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    Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов та снігопади на Вінниччині

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    12 лютого у північних і центральних областях хуртовини та снігові замети - Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов та снігопади на Вінниччині
    12 лютого у північних і центральних областях хуртовини та снігові замети
    фото: з відкритих джерел

    В Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с і хуртовини

    Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджають про чергове погіршення погодних умов в Україні у четвер та п'ятницю

    Зазначається, що за прогнозом Українського Гідрометцентру, 11 лютого у західних та північних областях, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях очікується значний сніг, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, повідомляє прессцентр ДСНС.

    «Увага! Попередження про погіршення погодних умов, що може призвести до порушення та припинення руху транспорту!», – йдеться у застереженні.

    У західній частині України очікуються ще й пориви вітру 15-20 м/с і хуртовини. У Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг.

    12 лютого у північних і центральних областях, а також у Одеській та Миколаївській також очікується значний сніг, хуртовини та снігові замети. В Одеській і Миколаївській областях утворення снігового покриву, у центральних, східних та південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. По всій Україні пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

    Нагадаємо, снігопад у столиці може побити рекорд 2013 року.

    Теги: прогноз погоди Вінниця снігопад
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