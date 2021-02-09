Через аварії дорога на Сирці перетворилась на річку і без води частина Києва

Відсутнє водопостачання у будинках на дев'яти вулицях Києва

Сьогодні, 9 лютого, в Подільському районі Києва на розі вулиць Сирецька та Павлоградська трапився витік води, через що по вулиці Сирецькій залито водою проїжджу частину. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Враховуючи складні погодні умови, водіям слід бути обережними на дорозі та по можливості будувати маршрут в об'їзд цієї ділянки.

Аварійні бригади «Київводоканалу» вже працюють над ліквідацією аварії.

Також через пошкодження запірної арматури Д-150 мм по вул. Басейній (ріг вул. Шовковичної) без водопостачання залишились житлові будинки за адресами:

вул. Басейна, 3-А, 3-Б, 5-А, 5-Б, 7, 9, 9-В, 11-А, 11-Б, 13, 15, 15-А, 17, 19-А.

Орієнтовний термін завершення робіт - 3 години.

У зв'язку з аварійною ситуацією (пошкодження водопровідної мережі Д-150 мм) по Стратегічному шосе, 53 водопостачання тимчасово відсутнє за адресою:

Стратегічне шосе, 54.

У зв'язку з аварійною ситуацією (пошкодження в підвалі житлового будинку) по вул. Зодчих, 26А водопостачання тимчасово відсутнє за цією адресою.

Крім того, станом на 16:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Красицького, 56А, 58А, 60, 64

пров. Учбовий, 1-11, 2-8

вул. Трахтемирівська, 4-8

пров. Артилерійський, 1А

вул. Червоноткацька,16

вул. Підлісна, 5, 7

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили в «Київводоканалі».