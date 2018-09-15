Собчак не приїхала на форум YES



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Ксенія Собчак

Росіянка значиться у базі «Миротворця» за порушення державних кордонів України під час поїздки до Криму в квітні 2014 року

Російська громадська діячка Ксенія Собчак не приїхала на щорічний форум «Ялтинської європейської стратегії» - YES, який проходить у Києві після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.

Собчак повинна була брати участь у дискусії на тему «Росія без Путіна - яке її майбутнє?». Замість неї участь у дискусії візьме економіст та колишній радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов, який не підтримує політику Кремля.

Організатори форуму YES у коментарі Крим.Реалії зазначили, що Собчак не приїде у Київ через хворобу.

Однак Ксенія Собчак ще з березня 2018 року числиться у базі «Миротворця» через «свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим», а також маніпулювання інформацією «з метою отримання політичних дивідендів».

Ведучий телеканалу «Прямий» Тарас Березовець заявив, що за його джерелами, через це Собчак і не пустять на територію України. «Я не можу назвати джерело інформації, але мені сказали, що Ксенію Собчак не буде допущено в Україну саме через те, що вона порушила українське законодавство. Власне, йдеться не тільки про відвідування анексованого Криму, а й у тому, що в 2014 році вона публічно у Twitter підтримувала агресивну політику Кремля. Хоча пізніше вона змінила свою думку», - зазначив політолог.

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