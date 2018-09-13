YES, Собчак! Нові «болісні компроміси» мільярдера Пінчука

Ксенія Собчак

На щорічну конференцію Пінчука до Києва везуть діячку з Росії, яка перебуває у базі «Миротворця»

Сьогодні у Києві розпочнеться щорічний форум «Ялтинської європейської стратегії» - YES. Він проводиться вже вп’ятнадцяте. До війни місцем проведення конференції була Ялта, а з 2014 року подія переїхала до столиці України.

Цьогоріч тема форуму – «Майбутнє покоління всього». У роботі конференції, за даними організаторів з Фонду Віктора Пінчука, візьмуть участь понад 600 політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів із 28 країн світу.

Список прізвищ учасників і справді дуже широкий: тут і голова уряду Володимир Гройсман, і міністр закордонних справ Павло Клімкін, і лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, і його конкурент у президентській гонці – нардеп Юлія Тимошенко. Та найбільш контроверсійною персоною у цьому списку є делегатка з Росії. Організатори зупинили свій вибір на Ксенії Собчак. На сайті заходу її скромно представили як «громадського діяча». Собчак дадуть слово у суботу, 15 вересня. Цього ж дня на форумі виступить прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Міжнародний Форум YES до окупації Росією Криму відбувався у Ялті. Після анексії півострова YES проводять у Києві.

Проект Кремля?

Хто ж така Ксенія Собчак і чому її поява в українські столиці – подія дуже неоднозначна.

Собчак - донька покійного екс-мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака (1991–1996), який вважається політичним наставником теперішнього президента РФ Володимира Путіна.

Путін був радником Собчака. В мережі є чимало фото тих років, коли нинішній глава РФ носив за мером Петербурга портфель

Опоненти Путіна досі йому згадують ті «собчаківські портфелі»

Завдяки батьківським грошам Ксенія отримала освіту у престижному Московському інституті міжнародних відносин. Прославилась завдяки участі у телепроекті «Дім-2», після якого брала участь у багатьох подібних програмах, також була відомою російською світською левицею. З 2012-го Ксенія зайнялась журналістикою. Приблизно тоді ж здійснила одну з перших спроб виступу як громадсько-політичний діяч: після виборів у березні 2012 року (на яких Путін набрав 63,6% голосів) Собчак виступила на мітингу «За чесні вибори» на Новому Арбаті, де висловилась за діалог з владою, за що її освистали. Після цього впродовж наступних років періодично брала участь у протестних акціях, однак чинна російська влада її не переслідувала.

Ксенія балотувалася на цьогорічних виборах президента РФ. Тоді своє несподіване рішення вона пояснила бажанням повернути до виборчих бюлетенів графу «проти всіх». Українські політики та російські опозиціонери називали її висування «проектом Кремля», ба більше, відомий російський політолог Станіслав Бєлковський припускає, що саме Собчак може стати наступником президента РФ Володимира Путіна. До слова, подейкували навіть про те, що Путін є хрещеним батьком Ксенії, однак та заперечує. Каже, що Путін просто знаходився у церкві у момент її хрещення.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, якому відмовили у реєстрації кандидатом у президенти РФ, напередодні виборів навідріз відмовився від співпраці з Собчак, назвавши її участь у виборах президента РФ складовою технології їхнього фальшування. Крім того, Навальний розповідав, буцімто Ксенія казала йому про те, що їй пропонували «величезні гроші» за участь у виборах. «Приїхала о другій годині ночі і дослівно сказала: «Мені пропонують величезні гроші за висунення, і я не знаю, що робити», - казав Навальний. Звісно, сама Собчак це спростувала, як і звинувачення у тому, що вона є проектом Кремля.

Показово, що після оголошення результатів виборів Собчак невпевнено висловилась про можливі фальсифікації із підрахунками, однак визнала незаперечну перемогу Путіна. «Потрібно бути реалістами і визнати, що дуже велике число людей дійсно підтримує Путіна. Так що навіть якщо з'ясується, що насправді за Путіна не 75%, а, скажімо, 68%, потрібно все одно розуміти, що більшість людей хочуть, щоб президентом був Путін», - тлумачила росіянам Ксенія.

Переможець та переможена

Важлива деталь: Собчак внесена до бази даних сайту «Миротворець» за «свідоме порушення державних кордонів України» під час поїздки до Криму в квітні 2014 року. Що чекає Собчак на кордоні, прогнозувати важко. Речник Держприкордонслужби Олег Слободян обмежився лаконічним коментарем: мовляв, в разі приїзду Ксенії прикордонники будуть діяти в рамках закону. «Якщо вона з`явиться у пункті пропуску, прикордонники будуть ухвалювати рішення в межах наданих повноважень з урахуванням наявної інформації щодо можливого порушення нею законодавства України», - сказав Слободян.

Втім дорікнути Ксенії можна не лише поїздкою до окупованого півострова чотири роки тому. Організаторам YES варто було б згадати, як самовіддано та палко Ксенія Анатоліївна підтримала анексію Криму та як захоплювалась цим «блискучим» кроком Путіна.

Запрошення Собчак для участі у форумі може влетіти в копієчку його організаторам. За інформацією «Главкома», у Ксенії на випадок подібних заходів передбачений райдер, і дуже недешевий. Тільки за послуги візажу для зірки російської «ліберальної» опозиції п’ять років тому стороні, яка її запрошувала, потрібно було викласти не менше 600 євро.

Що саме розказуватиме Собчак на форумі – поки що невідомо. Прес-секретарка Ксенії, не відповіла на запит.

«Болісні компроміси» Пінчука

Втім, якщо згадати останню риторику зятя екс-президента України Кучми, мільярдера Віктора Пінчука, то запрошення Ксенії до Києва перестає дивувати. В кінці грудня 2016 року в газеті The Wall Street Journal з’явилась стаття Віктора Пінчука, у якій він пропонував українцям погодитися на «болісні компроміси» заради миру. У ній Пінчук висловлював дуже контроверсійні думки:

Україна повинна розглянути тимчасове зняття з порядку денного питання вступу в Європейський союз;

Україна не повинна порушувати питання територіальної приналежності Криму під час мирних переговорів щодо Донбасу. Пінчук вважає, що протягом 15-20 років Україна зможе продемонструвати достатній розвиток, щоб Крим сам захотів повернутися до її складу, як це сталося з НДР і ФРН;

Місцеві вибори на Донбасі, можливо, доведеться провести до відновлення Україною контролю над окупованими районами. Пінчук згоден, що такі вибори будуть нечесними, але, на його думку, такий компроміс покаже, що Україна хоче мирної реінтеграції Донбасу;

Україна не зможе вступити до НАТО в короткостроковій і середньостроковій перспективі. «І, нарешті, давайте визнаємо, що Україна не буде вступати до НАТО в коротко- або середньостроковій перспективі. Пропозиція не на столі, і якби це було, то це може призвести до міжнародної кризи безпрецедентного масштабу. Наразі ми повинні проводити альтернативну систему безпеки і прийняти нейтралітет нашої короткострокової перспективи на майбутнє», – додав він.

Думки Пінчука були розкритиковані. Народний депутат, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров відреагував так: «Те, що Віктор Пінчук сором'язливо називає «болючим компромісом» насправді є запрошенням нас, України і українців, включаючи Крим і кримських татар, до капітуляції. Причому до капітуляції тотальної, самознищувальної, оскільки Пінчук не може не розуміти, що слідом за здачею Криму і Донбасу, відмовою вступати до ЄС і НАТО, Україна просто перестане існувати як незалежна держава».

Тоді як посол України в США Валерій Чалий пов'язав заяви українського бізнесмена зі спробою «вловити кон'юнктурний момент». «Вважаю, що це той випадок, коли «Акела промахнувся». Я взагалі хотів би побачити в американських ЗМІ думку наших хлопців з передової або, принаймні, тих, хто там побував. Що прикро: ми тут, в США, намагаємося протидіяти російським інформаційним атакам, а з України їм підіграють. Ніяких ресурсів не вистачить», - зазначив Чалий.

Альтернатива є?

Давній критик пінчуківських конференцій нардеп Ганна Гопко також обурена антиукраїнськими закликами бізнесмена. У травні минулого року вона направила листи до Адміністрації президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради із пропозицією створити альтернативний форум. Звернення підписали дев’ятеро нардепів.

У 2014 році організатори YES запрошували Гопко взяти участь у конференції, але вона відмовилась

«Вже не перший рік українські інтелектуали і політики, серед яких і автори цього звернення, закликають до бойкоту таких заходів, організованих сім’єю Кучми-Пінчука. Участь у них стає перманентним джерелом репутаційних втрат та загрозою національній безпеці України. Адже справжні українські інтереси на цих зібраннях підмінюються «болісними компромісами» Віктора Пінчука. За таких обставин особливо очевидно, що в часи зовнішньої агресії і серйозних випробувань для національної державності Україна потребує дієвої платформи з обговорення важливих викликів для нашої країни і всього світу», – йшлося у зверненні.

Як розказав «Главкому» один із підписантів листа, нардеп від «Батьківщини» Ігор Луценко, жодних зрушень за рік у цьому напрямку не відбулося. «Наскільки я знаю, нічого не створювалося. Нам не відмовили у цій ідеї, але і не реалізували її», - визнав він. «Приватні особи мають право організовувати якісь конференції. Але питання у тому, що YES позиціонується як лобістський захід, котрий є, на моє переконання, інструментом впливу Пінчука і його бізнес-партнерів на українську владу. Очевидно, що це вигідно Пінчуку, що це сприяє подальшому покриванню Кучми за вбивство Гонгадзе, олігархічні оборудки», - пояснює депутат.

Участь у форумі Ксенії Собчак Луценко прокоментував так: «Я не знаю, до чого тут вона. Її участь свідчить про те, що Пінчук-Кучма не бачать свого майбутнього без Росії, не можуть уявити чомусь нашого європейського майбутнього».

З іншого боку, якщо форум Пінчука - інструмент проросійських олігархів, то чому ж у ньому беруть участь політики, які неодноразово заявляли про свою принципово проукраїнську позицію? Можна припустити, що напередодні виборів вони ладні використовувати будь-який майданчик як зайву можливість для піару. Так, на запитання «Главкома» про те, чи не бентежить сусідство з Собчак у рамках форуму, нардеп Сергій Лещенко відповів, що, мовляв, останні дні був у Тбілісі та ще не встиг ознайомитися зі списком інших учасників форуму. Аналогічну відповідь на запитання «Главкома» дала і його соратниця Світлана Заліщук: «А вона там буде? Я ще не бачила список гостей».

Наталія Сокирчук, «Главком»