Собчак прокоментувала повідомлення про свій візит до Криму
- 27 Квiтня, 05:30
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Розсилка
Ксенія Собчак не збирається до Криму
Телеведуча, яка балотувалася на пост президента Росії, Ксенія Собчак спростувала інформацію про нібито свій запланований візит до анексованого Криму.
Про це Собчак повідомила у своєму Instagram-акаунті.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак 28 квітня приїде до Криму через територію України для участі у бізнес-тренінгу в Алушті.
«Я справді запитувала (давно) дозвіл на в'їзд до Криму для агітації. І в принципі не виключаю для себе законного потрапляння на цю територію. До речі, єдиний раз коли я була в Криму як журналіст, я полетіла рівно в день прийняття Україною заборонного закону. Але зараз у Крим я не збираюся», – запевнила телеведуча.
Как видно из этого фото,в Крыму-солнечно! #насамомделенет Как же мне надоели журналисты-говноеды ,и анонимные каналы ,которые пытаются меня вовлечь в собственный бред. Я действительно запрашивала (давно) разрешение на вьезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного(!) попадания на эту территорию. Кстати,единственный раз когда я была в Крыму как журналист,я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь,и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более что моим друзьям уже сообщили,что Местные власти , узнав о моих встречах с активистами там,запугивает всех тем,что мое посещение грозит «неконтролируемыми провокациями». Но мы -то знаем кто их контролирует,провокации?:((( Те же кто и бредовые «сливы» от «достоверных источников» устраивают?
Раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак може стати наступником президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» російський політолог Станіслав Бєлковський.