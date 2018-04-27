  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Собчак прокоментувала повідомлення про свій візит до Криму

    Ксенія Собчак не збирається до Криму
    Телеведуча, яка балотувалася на пост президента Росії, Ксенія Собчак спростувала інформацію про нібито свій запланований візит до анексованого Криму. Про це Собчак повідомила у своєму Instagram-акаунті. Зазначимо, раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак 28 квітня приїде до Криму через територію України для участі у бізнес-тренінгу в Алушті.
    • 27 Квiтня, 05:30
    • Розсилка
    Собчак спростувала повідомлення про свій візит до Криму
    Собчак спростувала повідомлення про свій візит до Криму

    Ксенія Собчак не збирається до Криму

    Телеведуча, яка балотувалася на пост президента Росії, Ксенія Собчак спростувала інформацію про нібито свій запланований візит до анексованого Криму.

    Про це Собчак повідомила у своєму Instagram-акаунті.

    Зазначимо, раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак 28 квітня приїде до Криму через територію України для участі у бізнес-тренінгу в Алушті.

    «Я справді запитувала (давно) дозвіл на в'їзд до Криму для агітації. І в принципі не виключаю для себе законного потрапляння на цю територію. До речі, єдиний раз коли я була в Криму як журналіст, я полетіла рівно в день прийняття Україною заборонного закону. Але зараз у Крим я не збираюся», – запевнила телеведуча.

    Как видно из этого фото,в Крыму-солнечно! #насамомделенет Как же мне надоели журналисты-говноеды ,и анонимные каналы ,которые пытаются меня вовлечь в собственный бред. Я действительно запрашивала (давно) разрешение на вьезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного(!) попадания на эту территорию. Кстати,единственный раз когда я была в Крыму как журналист,я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь,и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более что моим друзьям уже сообщили,что Местные власти , узнав о моих встречах с активистами там,запугивает всех тем,что мое посещение грозит «неконтролируемыми провокациями». Но мы -то знаем кто их контролирует,провокации?:((( Те же кто и бредовые «сливы» от «достоверных источников» устраивают?

    Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

    Раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак може стати наступником президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» російський політолог Станіслав Бєлковський

    Крим Ксенія Собчак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ