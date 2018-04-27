Собчак прокоментувала повідомлення про свій візит до Криму

Ксенія Собчак не збирається до Криму

Телеведуча, яка балотувалася на пост президента Росії, Ксенія Собчак спростувала інформацію про нібито свій запланований візит до анексованого Криму. Про це Собчак повідомила у своєму Instagram-акаунті. Зазначимо, раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак 28 квітня приїде до Криму через територію України для участі у бізнес-тренінгу в Алушті.



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Собчак спростувала повідомлення про свій візит до Криму

Ксенія Собчак не збирається до Криму

Телеведуча, яка балотувалася на пост президента Росії, Ксенія Собчак спростувала інформацію про нібито свій запланований візит до анексованого Криму.

Про це Собчак повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак 28 квітня приїде до Криму через територію України для участі у бізнес-тренінгу в Алушті.

«Я справді запитувала (давно) дозвіл на в'їзд до Криму для агітації. І в принципі не виключаю для себе законного потрапляння на цю територію. До речі, єдиний раз коли я була в Криму як журналіст, я полетіла рівно в день прийняття Україною заборонного закону. Але зараз у Крим я не збираюся», – запевнила телеведуча.

Раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак може стати наступником президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» російський політолог Станіслав Бєлковський.