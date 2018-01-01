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    Собчак у купальнику полізла в ополонку при -40: опубліковано фото

    Собчак пірнула в ополонку вперше
    Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак пірнула в ополонку в річці Ушайка при -40 градусах морозу, відзначивши свято Водохреще. Про це вона повідомила на сторінці у Instagram. Ксенія Собчак пірнала в ополонку, до речі, вперше.  Пірнула жінка в ополонку у російському селі Корнілово при температурі на вулиці у -40 градусів. «Я
    • Сьогодні, 06:31
    • Розсилка
    Ксенія Собчак
    Фото: Собчак / Instagram
    Ксенія Собчак

    Собчак пірнула в ополонку вперше

    Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак пірнула в ополонку в річці Ушайка при -40 градусах морозу, відзначивши свято Водохреще.

    Про це вона повідомила на сторінці у Instagram.

    Ксенія Собчак пірнала в ополонку, до речі, вперше. 

    Пірнула жінка в ополонку у російському селі Корнілово при температурі на вулиці у -40 градусів.

    «Я зробила це. Перший раз в житті. Дякую, Томськ, при -40 градусів. Село Корнілово, річка Ушайка», – йдеться в дописі до фотографій.

    Згодом Собчак додала, що тут було дуже багато місцевих людей. Ксенія, наввипередки ЗМІ, додала, що купила купальник за 1760 рублів.

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    Собчак у купальнику полізла в ополонку при -40: опубліковано фото
    Собчак у купальнику полізла в ополонку при -40: опубліковано фото
    Собчак у купальнику полізла в ополонку при -40: опубліковано фото
    Собчак у купальнику полізла в ополонку при -40: опубліковано фото
    Собчак у купальнику полізла в ополонку при -40: опубліковано фото
    Собчак у купальнику полізла в ополонку при -40: опубліковано фото
    Собчак у купальнику полізла в ополонку при -40: опубліковано фото

    «Питання «Навіщо?» Відповідь проста: я люблю себе перевіряти на міцність найрізноманітнішими способами. -40, У Сибірі, це ж на все життя враження! А я люблю жити! Це вам не в Москві купатися», – додала вона.

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    Росія ЗМІ церква Свято Водохреща Ксенія Собчак
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