Собчак у купальнику полізла в ополонку при -40: опубліковано фото

Собчак пірнула в ополонку вперше

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак пірнула в ополонку в річці Ушайка при -40 градусах морозу, відзначивши свято Водохреще. Про це вона повідомила на сторінці у Instagram. Ксенія Собчак пірнала в ополонку, до речі, вперше. Пірнула жінка в ополонку у російському селі Корнілово при температурі на вулиці у -40 градусів. «Я



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Фото: Собчак / Instagram Ксенія Собчак

Собчак пірнула в ополонку вперше

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак пірнула в ополонку в річці Ушайка при -40 градусах морозу, відзначивши свято Водохреще.

Про це вона повідомила на сторінці у Instagram.

Ксенія Собчак пірнала в ополонку, до речі, вперше.

Пірнула жінка в ополонку у російському селі Корнілово при температурі на вулиці у -40 градусів.

«Я зробила це. Перший раз в житті. Дякую, Томськ, при -40 градусів. Село Корнілово, річка Ушайка», – йдеться в дописі до фотографій.

Згодом Собчак додала, що тут було дуже багато місцевих людей. Ксенія, наввипередки ЗМІ, додала, що купила купальник за 1760 рублів.

«Питання «Навіщо?» Відповідь проста: я люблю себе перевіряти на міцність найрізноманітнішими способами. -40, У Сибірі, це ж на все життя враження! А я люблю жити! Це вам не в Москві купатися», – додала вона.

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