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    Соболєв передасть правоохоронцям лист з погрозами на адресу його сім'ї

    Соболєв зачитав у Верховній Раді листа від аноніма
    Народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв повідомив про отримані на адресу його сім'ї погрози, що надійшли в анонімному листі.  Про це він заявив на засіданні парламенту у п'ятницю. «Я хочу облить кислотой их детей. Думаю, это будет больнее всего. Пусть меня потом за это посадят - мне все равно. Но у меня есть дети и
    • Вчора, 10:48
    • Розсилка
    Єгор Соболєв
    Єгор Соболєв

    Соболєв зачитав у Верховній Раді листа від аноніма

    Народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв повідомив про отримані на адресу його сім'ї погрози, що надійшли в анонімному листі.  Про це він заявив на засіданні парламенту у п'ятницю.

    «Я хочу облить кислотой их детей. Думаю, это будет больнее всего. Пусть меня потом за это посадят - мне все равно. Но у меня есть дети и внуки, и я не хочу жить снова в совдепии, а именно этого добьется ваш зять», - зачитав він лист, який 21 грудня отримали батьки дружини Соболєва.

    Сам нардеп, виступаючи у Раді, заявив, що передасть цей лист до правоохоронних органів.

    «Сенс цього листа полягає в тому, що я дестабілізую ситуацію в країні, проводжу марші, я агент Кремля, і тому людина, яка знає дуже багато подробиць про моє життя і викладає їх у цьому листі, погрожує розправитися з моїми дітьми», - уточнив Соболєв.

    При цьому він додав, що його залякати не вдасться.

    Нагадаємо, раніше дружина Соболєва Марічка Падалко повідомила про отриманий лист з погрозами.

    Марічка Падалко та Єгор Соболєв мають трьох дітей: 10-річного Михайла, 9-річну Марію та 7-річну Катерину.

    Джерело: Укрінформ

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