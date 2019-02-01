Для шанувальників Рускава міра заяви коміка Зеленського – бальзам на рани

Цікаве спостереження мені підкинули мої запорізькі земляки. За коміка Зеленського голосувати масово планують люди які всі останні роки підтримували Партію Регіонів. Комік Зеленський для них – свій. І якщо розібратися детально – дивуватися тут взагалі нічному.

Прийдемося по фактах.

Живучі в Україні з дитинства, і претендуючи на найвищу посаду в державі, комік Зеленський так і не знайшов в собі сил опанувати українську мову. В інтерв'ю він стабільно говорить пару фраз українською – далі суцільно російський текст. Очевидно, це звичайне небажання опановувати мову українців, авторові цих рядків російськомовне дитинство і юність у Запоріжжі українською говорити і писати чомусь не заважає. «Мені так здається, що це не принципові речі. Я знаю українську мову. Але я не мислю нею вільно» - говорить комік в інтерв'ю. Або: «Українська мова – державна мова. А говорите як хочете, я так вважаю». Українська – не принципова. Говоріть як хочете. Хіба не про те саме як про норму нам просторікують пропагандисти Москви?

Після Помаранчевого Майдану комік Зеленський у виступах «95 кварталу» доводив думку, що ніяких донецьких з метою протистояти Майдану у Києві не було – це «5 канал» показував галичан, які вдавали донецьких. Галичани, звісно, тупуваті і нелолугі. Все те саме в той час говорила Москва.

Після російсько-грузинської війни «95 квартал» Зеленського видав номери, де президенти України (Ющенко) і Грузії (Саакашвілі) було показані цілковитими маріонетками США. Маріонетками тупими і дебілкуватими, здатними виключно виконувати те, що їм радить Вашингтон. Про те саме нам тоді з кожної праски волала російська пропаганда.

Скандальною відома історія в Прибалтиці, коли комік Зеленський порівняв Україну з актрисою німецького порно. Мені не вдалося знайти випадків коли польські, латиські або навіть російські гумористи за кордоном розповідали б щось подібне про свої країни. Натомість масу таких самих порівнянь про Україну наводять пропагандисти Москви.

Комік Зеленський влаштував публічну істерику коли в Україну під час війни не пустили російських акторів, які вітали Путіна з аннексією Криму та незаконно їздили до окупованих українських регіонів. Комік Зеленський мав змогу замінити російських акторів українськими, але він обрав дознімали свій серіал «Свати» у Білорусі з тими самими акторами з РФ. В Україні ж він заявив, мовляв, яка різниця хто там вітав Путіна з приєднанням Криму? Це, мовляв, не підстава забороняти в'їзд в Україну. Хіба не про те саме нам каже Москва?

У серіалі «Слуга народу» герой коміка Зеленського посилає в пішу еротичну природу місію МВФ, бо ті хочуть видобувати в Україні сланцевий газ, а його видобуток, ніби, зіпсує родючі ґрунти. Коли герой про це говорить представникам МВФ, ті пропонують зменшити площі орних ґрунтів в Україні, бо це, мовляв, вигідно Європі. Видобуток сланцевого газу нищіть орні землі… Європа намагається зменшити площі орних земель в Україні… Обидві побрехеньки вже багато років поширює Москва.

У інтерв'ю Гордону комік Зеленський висловлює думку, що з керівництвом Росії про питання війни можна домовитися, але чинне керівництво України з якихось причин цього не робить. Українська керівництво не хоче домовлятися про мир… Саме цю тезу нам багато років доводить Москва.

У тому самому інтерв'ю комік Зеленський висловлюється в дусі, що закріплення в Конституції курсі на інтеграцію з НАТО нічого не дасть і взагалі «я хажу в гості толька туда куда меня приглашают». Тобто – Україні в НАТО не треба. Саме це нам багато років доводить Москва.

В тому самому інтерв'ю Гордону комік Зеленський заявив, що умови кредитування у МВФ дуже невигідні для України. Пряма брехня. Кредити МВФ для України насправді дуже дешеві. І саме тому їх дуже непросто отримати. Проте керівництву України МВФ кредити виділяє – і це бісить Москву, яка мріє придушити Україну економічно, аби примусити здавати свої позиції. Саме тому Москва уже багато років розповідає байки про шалену невигідність кредитів МВФ для України. Комік Зеленський просторікує про те саме.

Продовжувати можна до безкінечності. Але гадаю і наведених прикладів достатньо. Очевидно, для шанувальників Рускава міра заяви коміка Зеленського – бальзам на рани. Очевидно, кандидат Зеленський – це ніяк не нове обличчя, це лайт-версія «рускомирця» – за тими самими кліше Медведчука і Затуліна. Гадаю зрозуміло, чому офіційна Москва виділяє коміку Зеленському кошти російського бюджету на зйомки його фільмів.

Цікаво інше. Де ж власне закінчується Москва і починається комік Зеленський?