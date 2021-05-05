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    Facebook продовжив блокувати акаунт Трампа у соцмережах

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    На початку квітня, Трамп зареєструвався в новій соцмережі Campaign Nucleus - Facebook продовжив блокувати акаунт Трампа у соцмережах
    На початку квітня, Трамп зареєструвався в новій соцмережі Campaign Nucleus
    Фото Gino's Premium Images/Legion Media

    У відповідь експрезидент США створив сайт для спілкування з прибічниками.

    5 травня наглядова рада Facebook підтримала заборону доступу колишньому президенту США Дональду Трампу до користування соцмережами компанії. Комісія експертів вважає, що в подальшому слід переглянути рішення про «безстрокову» заборону використання акаунтів для політика. Про йдеться у офіційному блозі Facebook.

    «Сьогодні наглядова рада підтримала призупинення роботи акаунтів Facebook та Instagram для колишнього президента США Дональда Трампа. Як ми вже заявляли у січні, ми вважаємо, що наше рішення було необхідним і правильним, і ми раді, що рада визнала, що безпрецедентні обставини (штурм Капітолію 6 січня 2021 року) виправдали запровадження заходів, які ми вжили», – йдеться у повідомленні.

    Також додається, хоча наглядова рада не зазначила, якою має бути тривалість «покарання», розкритикувала «відкритий характер призупинення» акаунтів й наполягає, щоб у Facebook переглянули свої рішення.

    «Зараз ми розглянемо рішення ради та визначимо чітку та пропорційну дію. Тим часом акаунти пана Трампа залишаються призупиненими», – зазначили у Facebook.

    Тим часом, Трамп створив сайт для спілкування з прибічниками. На своєму сайті Трамп збирається публікувати заяви для електорату.

    Трамп має право самостійно публікувати заяви на цьому сайті, а його електорат може ділитися ними в соціальних мережах на власний розсуд.

    До цього, на початку квітня, Трамп зареєструвався в новій соцмережі Campaign Nucleus. Платформа дозволяє спілкуватися з представниками партій, а також брати участь в різних чатах.

    Теги: США Дональд Трамп політика Facebook соціальні мережі
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