Facebook продовжив блокувати акаунт Трампа у соцмережах

На початку квітня, Трамп зареєструвався в новій соцмережі Campaign Nucleus

У відповідь експрезидент США створив сайт для спілкування з прибічниками.

5 травня наглядова рада Facebook підтримала заборону доступу колишньому президенту США Дональду Трампу до користування соцмережами компанії. Комісія експертів вважає, що в подальшому слід переглянути рішення про «безстрокову» заборону використання акаунтів для політика. Про йдеться у офіційному блозі Facebook.

«Сьогодні наглядова рада підтримала призупинення роботи акаунтів Facebook та Instagram для колишнього президента США Дональда Трампа. Як ми вже заявляли у січні, ми вважаємо, що наше рішення було необхідним і правильним, і ми раді, що рада визнала, що безпрецедентні обставини (штурм Капітолію 6 січня 2021 року) виправдали запровадження заходів, які ми вжили», – йдеться у повідомленні.

Також додається, хоча наглядова рада не зазначила, якою має бути тривалість «покарання», розкритикувала «відкритий характер призупинення» акаунтів й наполягає, щоб у Facebook переглянули свої рішення.

«Зараз ми розглянемо рішення ради та визначимо чітку та пропорційну дію. Тим часом акаунти пана Трампа залишаються призупиненими», – зазначили у Facebook.

Тим часом, Трамп створив сайт для спілкування з прибічниками. На своєму сайті Трамп збирається публікувати заяви для електорату.

Трамп має право самостійно публікувати заяви на цьому сайті, а його електорат може ділитися ними в соціальних мережах на власний розсуд.

До цього, на початку квітня, Трамп зареєструвався в новій соцмережі Campaign Nucleus. Платформа дозволяє спілкуватися з представниками партій, а також брати участь в різних чатах.