Хакери заблокували сайт колумбійської армії

Активісти повідомили, що опублікували список з адресами електронної пошти та паролями членів Національної армії

Група хакерів, яка називає себе Anonymous Colombia, заблокувала доступ на офіційний сайт колумбійської армії через розгін протестів в країні. Про це повідомляється на сторінці хакерського об'єднання в соціальній мережі Twitter.

«Anonymous Colombia відключає офіційний сайт Колумбійської національної армії в знак протесту проти вбивств і переслідувань, скоєних під час національного страйку проти податкової реформи, поданої урядом [президента] Івана Дука», – заявили хакери.

#Anonymous Colombia takes down the official page of the Colombian National Army in rejection of the murders and harassment presented during the national strike against the tax reform presented by the government of ivan duque.https://t.co/apxt5sv4eH pic.twitter.com/PVS3zurhUm — Anonymous T. Colombia (@AnonNews_Col) May 4, 2021

Крім того, активісти повідомили, що опублікували список з адресами електронної пошти та паролями членів Національної армії.

Раніше повідомлялося, що 89 осіб, які брали участь в протестах в Колумбії, пропали без вісті.

Маніфестації по всій Колумбії почалися у відповідь на податкову реформу, в результаті заворушення спостерігалися в Боготі, Калі, Медельїні, а також інших містах. У п'ятницю, 30 квітня, влада країни погодилася змінити текст реформи.

Як повідомлялося, група хакерів заявила про злом 150 тисяч камер відеоспостереження компанії Verkada по всьому світу.

На початку березня стало відомо, що сервери електронної пошти Європейського банківського управління (EBA) зазнали втручання через глобальну кібератаку на програмне забезпечення Microsoft Exchange.

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