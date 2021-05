Хакери заблокували сайт колумбійської армії

Група хакерів, яка називає себе Anonymous Colombia, заблокувала доступ на офіційний сайт колумбійської армії через розгін протестів в країні. Про це повідомляється на сторінці хакерського об'єднання в соціальній мережі Twitter.

«Anonymous Colombia відключає офіційний сайт Колумбійської національної армії в знак протесту проти вбивств і переслідувань, скоєних під час національного страйку проти податкової реформи, поданої урядом [президента] Івана Дука», – заявили хакери.

#Anonymous Colombia takes down the official page of the Colombian National Army in rejection of the murders and harassment presented during the national strike against the tax reform presented by the government of ivan duque.https://t.co/apxt5sv4eH pic.twitter.com/PVS3zurhUm