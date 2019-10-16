Сьогодні бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню



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Втрат серед українських військових немає

Незаконні збройні формування 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, військовослужбовці ЗСУ не постраждали, повідомляє прес-центр штабу операції об'єднаних сил.

«Протягом доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82-мм, а також із зенітної установки, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій об'єднаних сил: поблизу населених пунктів Лебединське, Водяне, Авдіївка, Піски, Новомихайлівка.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики здійснили 4 обстріли по наших позиціях: поблизу населених пунктів Золоте, Зайцеве, Луганське, Новозванівка.

«Протягом доби в результаті обстрілів втрат серед особового складу об'єднаних сил не зафіксовано», - зазначили в ООС.