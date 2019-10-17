Сьогодні бойовики на сході України 14 разів порушили режим припинення вогню



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Втрат серед українських військових немає

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донеччині з початку поточної доби, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр Операції.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник шість раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, а саме поблизу Павлополя, у Талаковки, неподалік Авдіївки та поблизу Водяного.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» скоїв вісім обстрілів по українських позиціях: неподалік Золотого, поблизу Новозвановки, неподалік Луганського і у Новолуганского.

«Протягом поточної доби в результаті обстрілу втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було», - йдеться в повідомленні.