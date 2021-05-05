За рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 090 986 випадків коронавірусу

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 090 986 випадків коронавірусу

Найбільше ковід-пацієнтів померло у столиці – 4697 осіб

В Україні за минулу добу від ускладнень коронавірусної хвороби померла 161 людина. Такими є дані статистики, які сьогодні оприлюднили МОЗ та РНБО. За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 090 986 осіб. Із них 1 697 358 людей одужали і 45 077 – померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

Найбільш помітно число активних випадків скоротилося на Миколаївщині (-1 223), Хмельниччині (-532), Харківщині (-494).

За минулу добу вакцинували проти коронавірусу зробили 3 425 людей. Загалом перше щеплення отримали 759 432 людини, а 303 – завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози.

За даними Ради національної безпеки й оборони, Україна перебуває на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, у Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Вухань.

Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі. В Україні поточний показник летальності – близько 2%.

11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 5 травня 2021 року в світі лабораторно зафіксовано понад 154,363 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 3,227 млн людей померли від ускладнень, викликаних Covid-19. Одужали – 90,918 млн.