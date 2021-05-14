Справа про державну зраду: і Зеленський, і Медведчук виграють в цій історії

У нас багатьом виборцям подобаються красиві гасла і обіцянки

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История с подозрением Медведчука – это классный сюжет для сериала. И поэтому будет несколько сезонов этого шоу. Финал мы увидим через несколько лет, ближе к президентским выборам. Ведь цель этого шоу, как и всех остальных шоу, это рост рейтинга и голоса наивных людей. Учитывая, что даже глупцы не купятся второй раз на «конец эпохи бедности», на Банковой решили поиграться в запрос на справедливость. Сейчас объясню, что происходит.

Начнем с того, что Зеленскому нравиться чувствовать себя царём и вершителем судеб. Нравится играть президента. Именно играть, а не быть им. Ему нравится госдача, охрана, пафос, встречи с первыми лицами международной политики, фоточки с ними и аплодисменты. С последними все хуже и хуже. Провалы в экономике и в борьбе с короновирусом, ошибки в международных отношениях, невозможность окончить войну просто перестав стрелять, скандалы с коррупцией и нарушениями законов в окружении Зеленского, ухудшение жизни украинцев и отсутствие перспектив опускают рейтинг Зеленского лучше, чем все коллективные атаки оппозиции. Но президент жаждет оваций и хочет видеть высокий рейтинг. Поэтому решили играть в справедливость.

Именно поэтому ночнвм решением РНБО определили, кто будет контрабандистами и наложили на них санкции. И народ радостно зааплодировал, а рейтинг подрос. Но контрабанда не пропала. Она даже не уменьшилась. Просто все старые потоки перераспределили на новые лица. В итоге и рейтинг подрос и деньги потекли в карман. Ведь тем же «слугам народа» надо платить деньги в конвертах, чтоб они голосовали за хотелки Банковой. И эти деньги теперь есть в достаточном количестве. Их даже хватит, чтоб у многих людей в окружении Зеленского появились новые дома в Конча-Заспе. И не только там, но и в Испании, Италии или Крыму. Все в зависимости от предпочтений. В общем, операция с контрабандистами прошла очень успешно для Зеленского и это надо признать. Дальше будут похожие операции с обнальщиками и с теми, кто занимается налоговыми «скрутками» – уменьшением налогового обязательства по уплате НДС. Тут сразу три бонуса. Можно показать борьбу с ними, а это вновь какой-то рост рейтинга и аплодисменты. После того, как на эти потоки Банковая поставит своих людей, то можно увеличить количество денег себе в карман. И легко часть денег пустить в бюджет, показать это публике, собрать овации и... распилить на очередном «Великом Крадівництві». Это просто шикарный сценарий при котором Зеленский получит ожидаемые результаты.

Но этого мало. Нужен тот, кто номинирован на роль главного злодея. И на эту роль идеально подходит Виктор Медведчук с огромным антирейтингом и негативным бекграундом. С ним начинают бороться. По договоренности с ним. Потому что самая лучшая импровизация – это та, которая подготовлена заранее. А от этой истории за километр воняет договорняком. Тем более, что и Зеленский и Медведчук выигрывают в этой истории. Зеленский начинает изображать из себе суперпатриота, заходя поле проукраинского электората, а Медведчук получает возможность говорить о том, что его политически преследуют за его позицию, что очень хорошо зайдёт не очень умному пророссийскому избирателю. В итоге win-win. Дальше этот сериал будет идти в соответствии с драматургией, но без какого-то дискомфорта для Медведчука. А то, что изначально были совершены процессуальные нарушения и обвинение показывает себя абсолютно беззубым, говорит, что дело в финале развалится. И тогда Зеленский скажет, что я доведу эту историю до посадки Медведчука, но мне надо реформировать судебную систему и поэтому его надо переизбрать на второй срок. А Медведчук скажет, что дело против него ожидаемо сдохло, потому что это были политические гонения и надо избрать президентом кого-то от их политсилы. И тогда Медведчук пообещает сделать все, чтоб Зеленский сел, а это тоже понравится его избирателям. Кстати, у нас многим избирателям нравятся красивые лозунги и обещания. О практическом исполнении мало кто задумывается. Именно потому и запустили сейчас такой сценарий, который с восторгом будут смотреть многие украинцы.

При всем этом власть не будет заниматься созданием стратегии для государства, а нас будет и дальше швырять из стороны в сторону. Более того, власть будет играть на раскол общества, ведь это единственный способ для Зеленского переизбраться. Это значит, что на качественные изменения можно не рассчитывать. Но когда президент актер, глава Офиса президента бывший продюсер и ларечник (не бывший), а в кабинетах сидят режиссёры шоу и деньги для большинства из них остаются главным мотиватором, то ожидать чего-то иного глупо и наивно. Если общество не начнёт умнеть, не сделает работу над ошибками и не начнет критически мыслить, то жить оно будет хуже, чем сейчас. И это угроза для самого существования Украины. А то, что многие всерьёз воспринимают постановочные шоу Банковой, говорит о том, что у нас пока мало шансов на изменения в краткосрочной перспективе. Извините, но пока так.

Джерело: блог Борислава Берези

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