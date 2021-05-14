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    В Україні набув чинності закон про заочне засудження. Що зміниться

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    27 квітня&nbsp;Верховна Рада ухвалила закон, який спрощує процедуру спеціального досудового розслідування - В Україні набув чинності закон про заочне засудження. Що зміниться
    27 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який спрощує процедуру спеціального досудового розслідування
    Фото з відкритих джерел

    Закон дає змогу судам обирати запобіжний захід за відсутності підозрюваного у разі наявності постанови про його розшук

    В Україні у п’ятницю, 14 травня, набув чинності Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування». Закон напередодні був опублікований у газеті «Голос України».

    Законом вносяться зміни до статті 281 КПК, якими визначаються дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного: якщо його місцезнаходження невідоме, а також якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

    Крім того, закон дає змогу судам розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук.

    Ухвалені зміни до КПК також передбачають, що у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук, строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

    Підставами для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження пропонується визначити: ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду, а також винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук.

    Верховна Рада ухвалила 27 квітня ухвалила закон, який спрощує процедуру спеціального досудового розслідування і заочного засудження (№2164). Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 11 травня.

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    Теги: Верховна Рада закон Володимир Зеленський розслідування
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