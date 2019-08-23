Сьогодні на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу
В районі операції Об’єднаних сил зберігається режим тиші
Впродовж поточної доби 23 серпня обстрілів позицій підрозділів операції Об’єднаних сил боку збройних формувань РФ та їх найманців не зафіксовано.
Про це повідомляє штаб Об’єднаних сил у Facebook.
Проте, 22 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював українські позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
Факти ворожого вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Водяне, Новотроїцьке, Богданівка, Лебединське, Новолуганське, Зайцеве та Південне.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.