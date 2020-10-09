Сьогодні оголосять лауреата Нобелівської премії миру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Церемонія оголошення стартує близько 12:00 за київським часом

Норвезький Нобелівський комітет в Осло 9 жовтня оголосить лауреата Нобелівської премії миру 2020 року, найвищої відзнаки за зусилля із досягнення миру в світі.

Церемонія оголошення стартує близько 12:00 за київським часом.

Досі було вручено 100 Нобелівських премій миру 134 лауреатам.

Серед нагороджених було 17 жінок.

Наймолодшій лауреатці було 17 років: Малала Юсафзай отримала премію в 2014-му.

Найстаршому лауреатові було 87 років – Джозеф Ротблат отримав премію 1995 року.

У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду за «зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю», який тривав десятиріччями.

Крім того, комітет також відзначив роботу прем’єр-міністра Ефіопії за досягнення миру в регіонах Східної і Південно-Східної Африки.

Нобелівський тиждень почався з оголошення лауреатів премії з медицини 5 жовтня, 6 і 7 жовтня стали відомі лауреати Нобелівських премій із фізики і хімії, 8 жовтня оголосили Нобелівського лауреата з літератури.