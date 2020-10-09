Сьогодні оголосять лауреата Нобелівської премії миру
Церемонія оголошення стартує близько 12:00 за київським часом
Норвезький Нобелівський комітет в Осло 9 жовтня оголосить лауреата Нобелівської премії миру 2020 року, найвищої відзнаки за зусилля із досягнення миру в світі.
Церемонія оголошення стартує близько 12:00 за київським часом.
Досі було вручено 100 Нобелівських премій миру 134 лауреатам.
Серед нагороджених було 17 жінок.
Наймолодшій лауреатці було 17 років: Малала Юсафзай отримала премію в 2014-му.
Найстаршому лауреатові було 87 років – Джозеф Ротблат отримав премію 1995 року.
У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду за «зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю», який тривав десятиріччями.
Крім того, комітет також відзначив роботу прем’єр-міністра Ефіопії за досягнення миру в регіонах Східної і Південно-Східної Африки.
Нобелівський тиждень почався з оголошення лауреатів премії з медицини 5 жовтня, 6 і 7 жовтня стали відомі лауреати Нобелівських премій із фізики і хімії, 8 жовтня оголосили Нобелівського лауреата з літератури.