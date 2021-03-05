Сьогодні останній день реєстрації на ЗНО-2021

5 березня – останній день, визначений для відправлення поштою реєстраційних документів для участі у ЗНО

Сьогодні, 5 березня, завершується реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року. Також сьогодні ще можна внести зміни в персональні дані учасника ЗНО, якщо в Сертифікаті учасника виявлено помилку. Про це нагадує Міністерство освіти та науки України.

5 березня – останній день, визначений для відправлення поштою реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

Регіональні центри оцінювання якості освіти продовжуватимуть опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.

Перевірити стан опрацювання реєстраційних документів після надсилання можна за допомогою спеціального сервісу. Для цього до нього потрібно ввести номер реєстраційної картки. Документи в регіональних центрах оцінювання якості освіти опрацьовують у міру їх надходження, але не довше ніж протягом 10 робочих днів.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа, що реєструвалася, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Якщо Сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою спеціального сервісу.

Якщо особа вже має Сертифікат, однак виявила помилку в персональних даних, можна внести необхідні зміни до 5 березня, скориставшись спеціальним сервісом «Внести зміни».

Станом на 3 березня для участі у ЗНО та державній підсумковій атестації зареєстровано 268,339 тис. осіб, які обрали 1,092374 млн тестування.

До п’ятірки найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, входять:

історія України

математика

українська мова і література

географія

англійська мова

Основна сесія ЗНО цьогоріч стартує 21 травня тестуванням з хімії й триватиме до 15 червня, коли відбудеться ЗНО з географії.

Про всі деталі цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.