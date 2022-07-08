Сьогодні погода приготує нам сюрпризи: прогноз на 8 липня

У деяких регіонах зіпсується погода

8 липня у багатьох областях пройдуть дощі з грозами. На сході та частково у західних регіонах буде без опадів та сонячно. У Києві також прогнозують зливи. Температура повітря вдень у столиці становитиме максимум 26 градусів тепла. Вітер очікується південний, 5-10 м/с. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У західних областях вдень стовпчики термометрів піднімуться вище за 25 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях 24-26. Синоптики обіцяють дощі з грозами, окрім Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

На півдні денна температура наблизиться до 32-градусної позначки. Очікуються дощі з грозами, окрім Херсонської області.

У центральних областях у п'ятницю прогнозують дощ, вдень 24-26 градусів.

У Сумській та Чернігівській областях вдень очікується 26-28 градусів, буде дощ.

У східних областях 8 липня буде тепло, без опадів. Температура у Харківській, Донецькій та Луганській областях 30-32 градуси.

У Києві та області буде дощ з грозою. Температура вночі 14-16°С, вдень 24-26°С.

Нагадаємо, удень 6 липня у Києві через грозу затопило вулиці (відео).

Напередодні у Львові лютувала негода, затоплено вулиці (відео). Згодом Садовий розповів, що натворила стихія.

А за кілька днів до цього, 2 липня, Тернопіль пішов під воду: у місті вирувала сильна злива (фото, відео).