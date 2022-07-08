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    Новини

    Сьогодні погода приготує нам сюрпризи: прогноз на 8 липня

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    Україну атакує негода - Сьогодні погода приготує нам сюрпризи: прогноз на 8 липня
    Україну атакує негода
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У деяких регіонах зіпсується погода

    8 липня у багатьох областях пройдуть дощі з грозами. На сході та частково у західних регіонах буде без опадів та сонячно. У Києві також прогнозують зливи. Температура повітря вдень у столиці становитиме максимум 26 градусів тепла. Вітер очікується південний, 5-10 м/с. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    У західних областях вдень стовпчики термометрів піднімуться вище за 25 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях 24-26. Синоптики обіцяють дощі з грозами, окрім Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

    На півдні денна температура наблизиться до 32-градусної позначки. Очікуються дощі з грозами, окрім Херсонської області.

    У центральних областях у п'ятницю прогнозують дощ, вдень 24-26 градусів.

    У Сумській та Чернігівській областях вдень очікується 26-28 градусів, буде дощ.

    У східних областях 8 липня буде тепло, без опадів. Температура у Харківській, Донецькій та Луганській областях 30-32 градуси.

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    У Києві та області буде дощ з грозою. Температура вночі 14-16°С, вдень 24-26°С.

    Нагадаємо, удень 6 липня у Києві через грозу затопило вулиці (відео).

    Напередодні у Львові лютувала негода, затоплено вулиці (відео). Згодом Садовий розповів, що натворила стихія.

    А за кілька днів до цього, 2 липня, Тернопіль пішов під воду: у місті вирувала сильна злива (фото, відео).

    Теги: росія окупанти війна Укргідрометцентр Україна повітря вітер негода окупація дощ #stoprussia
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    Сьогодні погода приготує нам сюрпризи: прогноз на 8 липня