Сьогодні Порошенко відвідає Одещину

Президент України ознайомиться з проектом розвитку сільської медицини Одеської області

У четвер, 28 грудня, президент України Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Одеської області. Про це повідомили в прес-службі Одеської області. [READ_MORE] «Президент України здійснить робочу поїздку до Одеської області, під час якої відвідає новостворене Окнянське районне відділення невідкладної медичної допомоги та