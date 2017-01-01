Сьогодні Порошенко відвідає Одещину
- Сьогодні, 09:04
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Петро Порошенко їде в Одеську область
Президент України ознайомиться з проектом розвитку сільської медицини Одеської області
У четвер, 28 грудня, президент України Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Одеської області.
Про це повідомили в прес-службі Одеської області.
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«Президент України здійснить робочу поїздку до Одеської області, під час якої відвідає новостворене Окнянське районне відділення невідкладної медичної допомоги та ознайомиться з проектом розвитку сільської медицини Одеської області», - зазначили в ОДА.
На сайті глави держави інформація про поїздку наразі відсутня.
Джерело: Укрінформ