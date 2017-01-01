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    Сьогодні Порошенко відвідає Одещину

    Президент України ознайомиться з проектом розвитку сільської медицини Одеської області
    У четвер, 28 грудня, президент України Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Одеської області. Про це повідомили в прес-службі Одеської області. [READ_MORE] «Президент України здійснить робочу поїздку до Одеської області, під час якої відвідає новостворене Окнянське районне відділення невідкладної медичної допомоги та
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    Петро Порошенко їде в Одеську область
    Петро Порошенко їде в Одеську область

    Президент України ознайомиться з проектом розвитку сільської медицини Одеської області

    У четвер, 28 грудня, президент України Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Одеської області.

    Про це повідомили в прес-службі Одеської області.

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    «Президент України здійснить робочу поїздку до Одеської області, під час якої відвідає новостворене Окнянське районне відділення невідкладної медичної допомоги та ознайомиться з проектом розвитку сільської медицини Одеської області», - зазначили в ОДА.

    У програмі поїздки також відвідання селища Маяки Біляївського району, де глава держави проведе зустріч із представниками об’єднаної територіальної громади і вручить сертифікати на соціальне житло в рамках реалізації Державної програми про забезпечення житлом сиріт.

    На сайті глави держави інформація про поїздку наразі відсутня.

    Джерело: Укрінформ

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