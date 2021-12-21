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    Київ у сніговому полоні. На дорогах працює спецтехніка (фото)

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    Дорожники розчищають дороги та тротуари&nbsp; - Київ у сніговому полоні. На дорогах працює спецтехніка (фото)
    Дорожники розчищають дороги та тротуари 
    фото: glavcom.ua

    Майже 300 одиниць спецтехніки розчищали вулиці міста від снігу

    У понеділок, 20 грудня, столицю засипало снігом. На дорогах, тротуарах і мостах Києва працює 287 одиниць техніки. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    «Київавтодор» збільшив кількість техніки для обробки вулиць протиожеледними засобами і прибирання снігу», – йдеться в повідомленні.

    Також залучено 354 працівники у складі 51 бригади з ручного прибирання.

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    Київ у сніговому полоні. На дорогах працює спецтехніка (фото)
    Київ у сніговому полоні. На дорогах працює спецтехніка (фото)
    Київ у сніговому полоні. На дорогах працює спецтехніка (фото)
    фото: glavcom.ua

    Вночі після зниження трафіку на магістральних вулицях працювали колони спецтехніки.

    Загалом Київавтодор» має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

    Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався 20 грудня близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

    Також стався транспортний колапс у Києві.

    Як відомо, на онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.

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    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор снігопад
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    Київ у сніговому полоні. На дорогах працює спецтехніка (фото)