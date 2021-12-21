Київ у сніговому полоні. На дорогах працює спецтехніка (фото)
Майже 300 одиниць спецтехніки розчищали вулиці міста від снігу
У понеділок, 20 грудня, столицю засипало снігом. На дорогах, тротуарах і мостах Києва працює 287 одиниць техніки. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».
«Київавтодор» збільшив кількість техніки для обробки вулиць протиожеледними засобами і прибирання снігу», – йдеться в повідомленні.
Також залучено 354 працівники у складі 51 бригади з ручного прибирання.
Вночі після зниження трафіку на магістральних вулицях працювали колони спецтехніки.
Загалом Київавтодор» має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.
Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався 20 грудня близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.
Також стався транспортний колапс у Києві.
Як відомо, на онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.