Сьогодні Рада візьметься за допуск іноземних військ на навчання в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Верховної Ради розпочнеться о 10 годині Фото з відкритих джерел

Парламентарі у вівторок планують розглянути блок питань з нацбезпеки та оборони

Народні депутати у вівторок, 26 лютого, планують розглянути законопроект 10067 «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях».

Про це ідеться у порядку денному пленарного засідання.

На ранковому пленарному засіданні парламентарії планують продовжити розгляд законопроектів 10006 і 10006-1 «Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку».

Далі на порядку денному розглядатиметься блок питань з нацбезпеки та оборони. Туди, зокрема, входить президентський законопроект 10067, який пропонується для включення до порядку денного та ухвалення рішення. Також депутати мають розглянути та ухвалити рішення щодо проекту закону 10008 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань мобілізації, цивільного захисту, соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій осіб», 9075 - щодо продовження терміну спрощеної процедури реорганізації державних і комунальних закладів охорони здоров'я і 10077 – «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей застосування тимчасових положень здійснення спеціального досудового розслідування та судового провадження».

Згідно з порядком денним, у першому читанні заплановано розгляд законопроекту 6372 «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців», 7549, 7549-1 – «Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби», 9401 - щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, президентський законопроект 9460 «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей процедури публічних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану».

Депутати також мають ухвалити рішення щодо призначення позачергових виборів сільських та селищних голів та внести зміни до Держбюджету-2019.

Також депутати планують розглянути законопроект 9353 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування».

За порядком денним, парламентарії повинні розглянути у другому читанні законопроект 5395-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань», 6235 – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності» та 6070 - щодо внесення змін до статті 242 Кримінального процесуального кодексу.

Окрім того, на порядку денному — основний (8270) та альтернативні законопроекти щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.

До розгляду депутатів у вівторок — законопроекти 9406 і 9406-1 щодо безперебійного постачання електричної енергії суб'єктам господарювання, що надають комунальні послуги та коригування цін/тарифів на комунальні послуги.

У першому читанні також парламентарії розглянуть проект закону 8533 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання проблеми заборгованості держави за рішеннями судів» та 9331 - щодо визначення територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території АР Крим та Севастополя судам, та підслідності кримінальних правопорушень, вчинений на тимчасово окупованій території.

На пленарному засіданні народні депутати планують ухвалити рішення щодо проекту постанови 9329 про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2019 року та обрати окремих народних депутатів членами комітетів ВР.

На порядку денному також проект закону 6275-д щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Народні обранці спробують призначити парламентські слухання щодо шляхів подолання епідемії туберкульозу в Україні (проект постанови 10042) і щодо запобігання та протидії дискримінації жінок з вразливих соціальних груп (9408).