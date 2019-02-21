Раді запропонували карати депутатів-прогульників громадськими роботами



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Ємець сподівається, що ухвалення законопроекту спонукатиме нардепів відповідально ставитися до своїх обов’язків

Автором законодавчої ініціативи виступив перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №10072 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо адміністративної відповідальності народних депутатів України за прогули)».

Автором законодавчої ініціативи виступив перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя — народний депутат із фракції «Народний фронт» Леонід Ємець, повідомляється на сайті парламенту.

Проект закону підготовлено з метою впровадження адміністративної відповідальності для народних депутатів України за порушення вимоги бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради.

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 1868, якою передбачити адміністративну відповідальність для народних депутатів України у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 60 годин за відсутність народного депутата України на засіданні Верховної Ради без поважних причин, підтверджену рішенням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, протягом позачергової сесії або більше ніж два рази протягом однієї чергової сесії.

Автор законопроекту прогнозує, що його ухвалення спонукатиме народних депутатів України більш відповідально ставитися до своїх прямих обов’язків та дозволить зменшити кількість випадків, коли на засіданні Верховної Ради України є присутніми менше ніж 226 народних депутатів України.

Як повідомлялося, за даними Комітету виборців України, у січні 22 депутати пропустили всі засідання Ради, що стало антирекордом за час роботи дев’ятої сесії парламенту.