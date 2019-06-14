Справа МН17: слідчі оголосять імена винних у збитті авіалайнера 19 червня



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Росії вже відомо про результати розслідування

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) анонсувала прес-зустріч 19 червня, на якій мають назвати імена причетних до збиття Боїнга.

Про це пише Укрінформ з посиланням на отримане запрошення.

Спілкуванню з пресою передуватиме закрита зустріч з рідними загиблих, яких першими повідомлять про нові подробиці розслідування.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала, що також має з’явитися нова інформація від групи розслідувачів Bellingcat.

«Я думаю, що ми почуємо багато чого. Голландці вже на завершальній стадії. У них є і запит внутрішнього суспільства щодо завершення розслідування, і вони вже досягли певних результатів, які будуть оголошені. Крім того, наступного тижня ми почуємо ще і додаткову інформацію від Bellingcat, бо вони зазвичай у паралелі йдуть із відкриттям своїх розслідувань», - сказала Зеркаль.

За її словами, до розгляду справи МН17 вже все готово.

«Вони завершують усі кримінальні процедури. Необхідні для передачі справи у суд. Тому вони в тиші це роблять, так, як має відбуватися розслідування», - зазначила вона.

На її думку, Росії вже відомо про результати розслідування.

«Я думаю, що вже знають. Напевно, про результати розслідування. Крім того, їм пішов запит про правову допомогу, на який, наскільки я знаю, досі не відповіли. Тож, думаю, їм є за що хвилюватися», - наголосила Зеркаль.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17