День ВМС України: одеситів та гостей міста запрошують відвідати бойові кораблі
В Одесі відзначать День ВМС України
7 липня 2019 року в Україні відзначається День Військово-Морських сил Збройних сил України.
В цей день на Морському вокзалі Одеси відбудеться ритуал підняття Військово-Морського прапора, прапорів розцвічування на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України та церемонія нагородження військовослужбовців ВМС ЗСУ.
На честь загиблих моряків в акваторії Одеського заливу з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України будуть покладені на воду вінки та квіти.
Центр військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України представить глядачам концертний виступ-дефіле.
Впродовж дня одесити та гості міста зможуть оглянути бойові кораблі, катери, судна забезпечення, військову техніку та зразки озброєння ВМС ЗСУ.
Також всі бажаючі зможуть ознайомитися з презентаціями військової служби за контрактом, військових навчальних закладів Військово-Морських Сил Збройних Сил України та виставками «Повернення додому» та «Блокпост пам’яті».
Увечері на вул. Дерибасівський буде даний святковий концерт.
Відповідне розпорядження про святкування Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України підписав Одеський міський голова.
План святкових заходів з нагоди відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України
7 липня 2019 року
08:50-10:00, Морський вокзал - Ритуал підняття Військово-Морського прапора, прапорів розцвічування на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Церемонія нагородження військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Покладання вінків та квітів на воду на честь загиблих військових і цивільних моряків в акваторії Одеського заливу з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
10:00-20:00, Морський вокзал - Огляд бойових кораблів, катерів, суден забезпечення, показ військової техніки, зразків озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України мешканцям і гостям міста.
10:00-20:00, Морський вокзал - Презентація військової служби за контрактом, військових навчальних закладів Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
10:40-11:00, Морський вокзал - Концертний виступ-дефіле Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
10:40-13:00, Морський вокзал - Презентація та проведення виставок «Повернення додому» та «Блокпост пам’яті».
19:00-22:00, вул. Дерибасівська - Святковий концерт з нагоди відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.