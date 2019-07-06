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    День ВМС України: одеситів та гостей міста запрошують відвідати бойові кораблі

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    День ВМС України: одеситів та гостей міста запрошують відвідати бойові кораблі

    В Одесі відзначать День ВМС України

    7 липня 2019 року в Україні відзначається День Військово-Морських сил Збройних сил України.

    В цей день на Морському вокзалі Одеси відбудеться ритуал підняття Військово-Морського прапора, прапорів розцвічування на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України та церемонія нагородження військовослужбовців ВМС ЗСУ.

    На честь загиблих моряків в акваторії Одеського заливу з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України будуть покладені на воду вінки та квіти.

    Центр військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України представить глядачам концертний виступ-дефіле.

    Впродовж дня одесити та гості міста зможуть оглянути бойові кораблі, катери, судна забезпечення, військову техніку та зразки озброєння ВМС ЗСУ.

    Також всі бажаючі зможуть ознайомитися з презентаціями військової служби за контрактом, військових навчальних закладів Військово-Морських Сил Збройних Сил України та виставками «Повернення додому» та «Блокпост пам’яті».

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    Увечері на вул. Дерибасівський буде даний святковий концерт.

    Відповідне розпорядження про святкування Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України підписав Одеський міський голова.

    План святкових заходів з нагоди відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України

    7 липня 2019 року

    08:50-10:00, Морський вокзал - Ритуал підняття Військово-Морського прапора, прапорів розцвічування на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 
    Церемонія нагородження військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 
    Покладання вінків та квітів на воду на честь загиблих військових і цивільних моряків в акваторії Одеського заливу з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

    10:00-20:00, Морський вокзал - Огляд бойових кораблів, катерів, суден забезпечення, показ військової техніки, зразків озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України мешканцям і гостям міста.

    10:00-20:00, Морський вокзал - Презентація військової служби за контрактом, військових навчальних закладів Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

    10:40-11:00, Морський вокзал - Концертний виступ-дефіле Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

    10:40-13:00, Морський вокзал - Презентація та проведення виставок «Повернення додому» та «Блокпост пам’яті».

    19:00-22:00, вул. Дерибасівська - Святковий концерт з нагоди відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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    ЗСУ Одеса одесити ВМС
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