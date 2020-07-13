Сьогодні відбудеться ЗНО з біології



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Для участі у ЗНО з біології зареєструвалися понад 113 тисяч осіб

Учасники ЗНО мають дотримуватися карантинних правил

У понеділок, 13 липня, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року продовжиться проведенням тестування з біології.

Для участі у тестуванні зареєструвалися понад 113 тисяч осіб. Про це йдеться на сторінці Міністерства освіти та науки у фейсбуці.

Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10:50. В запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учаснику ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті. Також учасникам рекомендовали взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

Нагадаємо, уже відбулися тестування ЗНО з математики; української мови та літератури; фізики; англійської мови; іспанської, німецької, французької мови та історії України.