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    Сьогодні відбудеться ЗНО з біології

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    Для участі у ЗНО з біології зареєструвалися понад 113 тисяч осіб - Сьогодні відбудеться ЗНО з біології
    Для участі у ЗНО з біології зареєструвалися понад 113 тисяч осіб

    Учасники ЗНО мають дотримуватися карантинних правил

    У понеділок, 13 липня, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року продовжиться проведенням тестування з біології.

    Для участі у тестуванні зареєструвалися понад 113 тисяч осіб. Про це йдеться на сторінці Міністерства освіти та науки у фейсбуці.

    Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10:50. В запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учаснику ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

    Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті. Також учасникам рекомендовали взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

    Нагадаємо, уже відбулися тестування ЗНО з математики; української мови та літератури;  фізики; англійської мови; іспанської, німецької, французької мови та  історії України.

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