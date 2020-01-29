Сьогодні вшановують пам'ять Героїв Крут



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На Лук'янівському кладовищі відбудеться вшанування пам'яті Героїв Крут.

Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті полеглих у бою під Крутами, який стався 102 роки тому.

Вшанування пам'яті Героїв Крут. відбудеться на Лук'янівському кладовищі.

Учасники заходу покладуть квіти до могил Володимира Наумовича та Володимира Шульгіна, випускників київського Університету ім. Святого Володимира, які загинули під станцією Крути у нерівному бою з підрозділом російської Червоної гвардії під керівництвом есера Михайла Муравйова.

Також відбудеться покладання квітів до могил українських поетів Олександра Олеся та Олега Ольжича, які перепоховані на Лук'янівському кладовищі.

Нагадаємо, українці 29 січня вшановують події, що сталися у 1918 році, коли українці стримали наступ ворога на Київ, проявивши жертовність і героїзм заради незалежності України, нагадали в Українському інституті національної пам'яті.

На початку січня 1918 року більшовики встановили контроль у Харківській, Катеринославській та Полтавській губерніях та розгорнули наступ на Київ. 24–27 січня 1918 року запеклі бої розгорнулись за станцію Бахмач.

Коли українські війська відступили до станції Крути, на їх підтримку було направлено Першу Українську юнацьку (юнкерську) школу ім. Б. Хмельницького у складі чотирьох сотень (400–450 курсантів і 20 старшин (офіцерів) та першу сотню (116–130 осіб) новоствореного добровольчого Помічного Студентського куреня січових стрільців. До них приєдналися ще близько 80 добровольців з підрозділів місцевого Вільного козацтва із Ніжина.

Після запеклого багатогодинного бою, користуючись присмерком, українські війська організовано відступили зі станції Крути до своїх ешелонів. 27 студентів та гімназистів, які перебували у резерві, під час відступу потрапили у полон. Наступного дня вони були розстріляні або замордовані. Згодом їх поховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Утрати українських військ під Крутами оцінюють у 70–100 загиблих, за сучасними підрахунками. Серед них – 37–39 вбитих у бою та розстріляних студентів i гімназистів. Втрати бiльшовицьких військ під Крутами були значними, сягали тільки вбитими 300 вояків.

Бій українських вояків проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на чотири дні. Таким чином добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності.