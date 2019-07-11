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    Сьогодні Зеленський звільнив 57 голів РДА у 13 областях

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    Президент Володимир Зеленський підписав нові укази про звільнення&nbsp; - Сьогодні Зеленський звільнив 57 голів РДА у 13 областях
    Президент Володимир Зеленський підписав нові укази про звільнення 

    Найбільше керівників районних адміністрацій – 13 осіб – було звільнено у Тернопільській області

    Президент України Володимир Зеленський звільнив 57 голів районних адміністрацій у 13 областях України. Відповідні розпорядження розміщені на сайті президента.

    Так, президент звільнив відповідними розпорядженнями одного голову райдержадміністрації Волинської області, двох – Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Черкаської областей.

    По три голови РДА було звільнено у Житомирській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях.

    У Київській області президент звільнив шість, у Харківській області було звільнено семеро, а у Чернівецькій області – одразу десять голів РДА.

    Найбільше керівників районних адміністрацій – 13 осіб – було звільнено у Тернопільській області.

    Відповідні розпорядження розміщені на сайті президента під номерами №147/2019-рп - №203/2019-рп.

    Раніше цього тижня Зеленський звільнив 46 голів районних адміністрацій у 12 областях України.

    Перед цим Зеленський звільнив 22 голів РДА в чотирьох областях і трьох у Києві. 

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