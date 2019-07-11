Сьогодні Зеленський звільнив 57 голів РДА у 13 областях
Найбільше керівників районних адміністрацій – 13 осіб – було звільнено у Тернопільській області
Президент України Володимир Зеленський звільнив 57 голів районних адміністрацій у 13 областях України. Відповідні розпорядження розміщені на сайті президента.
Так, президент звільнив відповідними розпорядженнями одного голову райдержадміністрації Волинської області, двох – Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Черкаської областей.
По три голови РДА було звільнено у Житомирській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях.
У Київській області президент звільнив шість, у Харківській області було звільнено семеро, а у Чернівецькій області – одразу десять голів РДА.
Найбільше керівників районних адміністрацій – 13 осіб – було звільнено у Тернопільській області.
Відповідні розпорядження розміщені на сайті президента під номерами №147/2019-рп - №203/2019-рп.
Раніше цього тижня Зеленський звільнив 46 голів районних адміністрацій у 12 областях України.
Перед цим Зеленський звільнив 22 голів РДА в чотирьох областях і трьох у Києві.