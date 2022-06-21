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  4. Зеленський поговорив з прем’єрами Угорщини і Португалії: деталі
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    Політика

    Зеленський поговорив з прем’єрами Угорщини і Португалії: деталі

    Президент України поговорив з прем&rsquo;єрами&nbsp;Віктором Орбаном та Антоніу Коштом - Зеленський поговорив з прем’єрами Угорщини і Португалії: деталі
    Президент України поговорив з прем’єрами Віктором Орбаном та Антоніу Коштом
    фото з відкритих джерел

    Обран отримав від Зеленського запрошення відвідати Україну

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та очільником уряду Португалії Антоніу Коштом. Про це глава української держави написав у Twitter.

    «Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Дякую за підтримку статусу кандидата», – написав Зеленський.

    Сторони домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Також Обран отримав запрошення відвідати Україну.

    Зеленський також подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС прем’єр-міністру Португалії.

    Раніше повідомлялося, що Угорщина підтримає надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

    А Португалія надасть Україні до 250 мільйонів євро (7,8 мільярда гривень) фінансової підтримки.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський поговорив з прем’єрами Угорщини і Португалії: деталі