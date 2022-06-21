Зеленський поговорив з прем’єрами Угорщини і Португалії: деталі

Президент України поговорив з прем’єрами Віктором Орбаном та Антоніу Коштом

Обран отримав від Зеленського запрошення відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та очільником уряду Португалії Антоніу Коштом. Про це глава української держави написав у Twitter.

«Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Дякую за підтримку статусу кандидата», – написав Зеленський.

Сторони домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Також Обран отримав запрошення відвідати Україну.

Had a fruitful conversation with PM Viktor #Orban. Thanked for the support of sovereignty & the shelter for Ukrainians during the war. Agreed to develop cooperation in the energy sector. Grateful for supporting the candidate status for . Invited him to visit Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022

Зеленський також подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС прем’єр-міністру Португалії.

Had a conversation with Prime Minister @antoniocostapm. Thanked for ’s support for granting Ukraine the status of a candidate for EU membership. We agreed to use Portugal's experience in our rapprochement with the EU #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022

Раніше повідомлялося, що Угорщина підтримає надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

А Португалія надасть Україні до 250 мільйонів євро (7,8 мільярда гривень) фінансової підтримки.