Зеленський поговорив з прем’єрами Угорщини і Португалії: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та очільником уряду Португалії Антоніу Коштом. Про це глава української держави написав у Twitter.

«Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Дякую за підтримку статусу кандидата», – написав Зеленський.

Сторони домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Також Обран отримав запрошення відвідати Україну.

Had a fruitful conversation with PM Viktor #Orban. Thanked for the support of sovereignty & the shelter for Ukrainians during the war. Agreed to develop cooperation in the energy sector. Grateful for supporting the candidate status for . Invited him to visit Ukraine.