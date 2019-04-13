Соратник Манафорта отримав вирок за співпрацю з «Опоблоком»



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Американські прокурори вважають, що Паттен надав слідству суттєву допомогу

У 2018 році Паттен визнав, що працював на «Опозиційний блок»

Американський лобіст Сам’юел Паттен засуджений у США до трьох років умовно в справі про співпрацю з українською партією «Опозиційний блок». Прокурори зазначили, що Паттен надав слідству суттєву допомогу.

Його визнали винним у нелегальному лобізмі та змові, щоб обійти американське законодавство, яке забороняє іноземне фінансування виборчих кампаній та президентської інавгурації.

У 2018 році Паттен визнав, що працював на «Опозиційний блок», але не повідомив про це уряд США, як вимагає законодавство. Крім того, він розповів, що організував схему, щоб купити квитки на інавгурацію президента США Дональда Трампа для заможного українського клієнта.

Водночас суд визнав, що Паттен допоміг розслідувати справу Пола Манафорта, екс-очільника виборчої кампанії Трампа та колишнього лобіста екс-президента України Віктора Януковича й «Партії регіонів».

Американська влада вважає, що Манафорт та Паттен тісно співпрацювали з Костянтином Килимником, росіянином, якого Федеральне бюро розслідувань США підозрює у зв’язках з російською розвідкою. Килимнику закидають тиск на свідків, однак він не з’являвся до американського суду. На думку влади США, зараз він перебуває в Росії.

Раніше генпрокурор США пообіцяв до середини квітня оприлюднити доповідь Мюллера.

Також повідомлялося, що публікація звіту Мюллера цілком неможлива за законом, оскільки текст містить конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Також доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів».

Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.