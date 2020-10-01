SpaceX запланувала запуск 60 супутників Starlink на 1 і 2 жовтня



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1 та 2 жовтня SpaceX запланувала запуск чергової партії супутників Starlink та військового супутника США

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала на 1 і 2 жовтня запуск 60 інтернет-супутників системи Starlink, а також - військового GPS-супутника третього покоління. Про це повідомили на сайті SpaceX.



На сайті компанії повідомили, що запуск чергової партії інтернет-супутників Starlink заплановано на 1 жовтня о 9:17 (16:17 за Києвом).



2 жовтня о 21:43 (4:43 за Києвом) заплановано наступне: ракета Falcon 9 повинна вивести на орбіту військовий супутник США GPS III.



Falcon 9, яка доставить на орбіту 13-ту партію супутників Starlink, раніше двічі використовувалася у 2020 році.



Крім цього, в SpaceX зазначили, що одна з половин обтічника Falcon 9 підтримувала два попередніх запуски Starlink.



У компанії пояснили, що через 9 хвилин після запуску ракети з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді в штаті Флорида, частина Falcon 9 повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Нагадаємо, що Маск опублікував фото корабля SpaceX.