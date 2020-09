SpaceX готує до випробувального польоту на висоту 18 км прототип Starship

Фахівці SpaceX проведуть кілька вогневих випробувань прототипу корабля

Компанія SpaceX готує до випробувального польоту на висоту понад 18 км прототип космічного корабля Starship, призначеного для майбутніх польотів на Марс.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter засновник SpaceX Ілон Маск.

SN8 - модифікація корабля з носовим обтічником і стабілізаторами, буде готовий приблизно через тиждень, написав Маск.

За його словами, фахівці SpaceX проведуть кілька вогневих випробувань прототипу корабля, після чого буде здійснено тестовий політ на висоту 18,3 км і повернення його на Землю.

SN8 Starship with flaps & nosecone should be done in about a week. Then static fire, checkouts, static fire, fly to 60,000 ft & back.