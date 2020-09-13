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    У світі

    SpaceX готує до випробувального польоту на висоту 18 км прототип Starship

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    SpaceX готує до випробувального польоту на висоту 18 км прототип Starship - SpaceX готує до випробувального польоту на висоту 18 км прототип Starship
    SpaceX готує до випробувального польоту на висоту 18 км прототип Starship

    Фахівці SpaceX проведуть кілька вогневих випробувань прототипу корабля

    Компанія SpaceX готує до випробувального польоту на висоту понад 18 км прототип космічного корабля Starship, призначеного для майбутніх польотів на Марс.

    Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter засновник SpaceX Ілон Маск.

    SN8 - модифікація корабля з носовим обтічником і стабілізаторами, буде готовий приблизно через тиждень, написав Маск.

    За його словами, фахівці SpaceX проведуть кілька вогневих випробувань прототипу корабля, після чого буде здійснено тестовий політ на висоту 18,3 км і повернення його на Землю.

    Космічний корабель багаторазового використання Starship призначений для польотів на Марс і розрахований на 100 чоловік.

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