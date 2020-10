Спадкоємці голови концерну Samsung заплатять рекордну суму податків



Спадкоємці голови концерну Samsung Лі Гон Хі, який помер 25 жовтня, заплатять в Південній Кореї рекордну суму податків за спадщину. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на джерела.

Зазначається, що у Лі залишилися вдова і троє дітей: син Лі Чже Ен, фактично керівний Samsung останні п'ять років, а також дві дочки Лі Буджін і Лі Со Хен.



«Покійному очільнику концерну належали 4,18% акцій флагманської компанії Samsung Electronics Co., а також 0,08% їх привілейованих акцій. Він володів 29,76% акцій Samsung Life Insurance Co., 2,88% акцій Samsung C & T Corp. і 0,01% Samsung SDS Co. Загалом Лі залишив після себе активи на 18 трлн вон (близько $ 15,6 млрд)», – йдеться у повідомлені.

Як стверджує Yonhap з посиланням на експертів у сфері оподаткування, спадкоємцям належить виплатити близько 10 трлн вон ($ 8,87 млрд) податків за спадщину тільки за акції.



Сім'я глави Samsung може виплачувати податки протягом декількох років: законодавство Південної Кореї передбачає розстрочку платежів на термін до п'яти років і більше.

Раніше такою можливістю скористалися спадкоємці глави LG Group Ку Бон-Му, який помер в 2018 році.

Як повідомлялося, Лі Гон Хі помер у віці 78 років. У 2014 році він переніс серцевий напад, після чого почалися проблеми зі здоров'ям. Керівництво концерном він передав своєму синові.

Чи – син засновника Samsung Лі Бен Чхоль. Після смерті батька в 1987 році він очолив компанію, а з 1993 року почав корпоративну реформу за західним зразком. Під управлінням Лі Samsung за чверть століття виросла з корейського виробника в одного зі світових лідерів ринку електроніки.