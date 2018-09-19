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    Спалах хвороби в школі Дніпра міг статися через питну воду

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    Спалах хвороби в школі Дніпра міг статися через питну воду

    В департаменті охорони здоров’я Дніпровської міськради заявили, що нових випадків захворювання не зафіксовано

    Станом на 19 вересня усі учні школи №62 міста Дніпра, які потрапили до лікарень внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції, виписані з медичних закладів.

    Про це повідомив у Facebook директор департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради Андрій Бабський.

    «Всі школярі 62-ї школи виписані зі стаціонарів під амбулаторний нагляд. Нових випадків захворювання не зафіксовано», - повідомив він.

    В ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області повідомили, що найбільш вірогідною причиною виникнення спалаху серед дітей послугувало забруднення питної води.

    «Це стало можливим у зв’язку з недосконалістю системи внутрішніх мереж гарячого та холодного водопостачання у закладі. Так, під час обстеження зафіксовано факт роботи системи гарячого та холодного водопостачання в об`єднаному режимі, що, в свою чергу, призводить до зниження тиску та обміну гарячої води з зовнішньої системою холодного водопостачання. У той же час, застояна тепла вода являється оптимальним середовищем для розвитку як кишкових бактерій, так і вірусів. Крім цього, візуально визначалося жовте забарвлення проточної води. Централізована подача гарячої проточної води у школі відсутня. Для вирішення цього питання встановлено накопичувальні електроводонагрівачі», - говориться у повідомленні Держпродспоживслужби.

    Раніше повідомлялося, що в школі №62 міста Дніпра захворіли 38 дітей.

    За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

    В ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області заявили про спалах гострої кишкової інфекції серед учнів школи №62.

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