Частина «злодіїв в законі» готується до виїзду з України, – Нацполіція



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«Злодії в законі» готуються покинути Україну

Всього на сьогоднішній день в Україні перебуває приблизно до 15 «злодіїв в законі»

Керівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Руслан Марчук розповів, як у злочинному світі відреагували на нещодавно прийнятий законопроект про «злодіїв в законі».

«Ще на етапі прийняття нового закону не відбулася велика кількість запланованих сходок, зараз частина злодіїв в законі готуються до виїзду з країни», – сказав Руслан Марчук в інтерв’ю виданню «Цензор.Нет» і додав: «Як на мене, це теж вже результат».

За словами Марчука, всього на сьогоднішній день в Україні перебуває приблизно до 15 «злодіїв в законі». Одному з них пред'явили підозру в скоєнні умисного вбивства.

«Є й ті, хто керує процесами, перебуваючи за кордоном. Тому для нас дуже важливо розвивати міжнародне співробітництво з колегами з інших держав.Співпраця між нами і іноземними колегами дозволяє нам оперативно обмінюватися інформацією. Ми хочемо налагодити механіку документування, в тому числі міжнародної транснаціональної злочинності. Етнічні угруповання, які перебувають в Україні, мають своїх спільників за кордоном. Тому нам так важлива спільна робота з міжнародними партнерами», – зазначив Марчук.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому повторному читанні схвалила законопроєкт глави держави Володимира Зеленського №2513 про «злодіїв у законі». Тепер їм загрожує до 15 років в'язниці.