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    Суспільство

    Частина «злодіїв в законі» готується до виїзду з України, – Нацполіція

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    <p>&laquo;Злодії в законі&raquo; готуються покинути Україну</p> - Частина «злодіїв в законі» готується до виїзду з України, – Нацполіція

    «Злодії в законі» готуються покинути Україну

    Всього на сьогоднішній день в Україні перебуває приблизно до 15 «злодіїв в законі»

    Керівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Руслан Марчук розповів, як у злочинному світі відреагували на  нещодавно  прийнятий законопроект про «злодіїв в законі».

    «Ще на етапі прийняття нового закону не відбулася велика кількість запланованих сходок, зараз частина злодіїв в законі готуються до виїзду з країни», – сказав Руслан Марчук в інтерв’ю виданню «Цензор.Нет»  і додав: «Як на мене, це теж вже результат».

    За словами Марчука, всього на сьогоднішній день в Україні перебуває приблизно до 15 «злодіїв в законі». Одному з них пред'явили підозру в скоєнні умисного вбивства.

    «Є й ті, хто керує процесами, перебуваючи за кордоном. Тому для нас дуже важливо розвивати міжнародне співробітництво з колегами з інших держав.Співпраця між нами і іноземними колегами дозволяє нам оперативно обмінюватися інформацією. Ми хочемо налагодити механіку документування, в тому числі міжнародної транснаціональної злочинності. Етнічні угруповання, які перебувають в Україні, мають своїх спільників за кордоном. Тому нам так важлива спільна робота з міжнародними партнерами», – зазначив Марчук.

    Нагадаємо, Верховна Рада в другому повторному читанні схвалила законопроєкт глави держави Володимира Зеленського №2513 про «злодіїв у законі». Тепер їм загрожує до 15 років в'язниці.

    Верховна Рада закон поліція
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