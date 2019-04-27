Спецоперація щодо ліквідації бойовиків у Шрі-Ланці: виявлені тіла 15 загиблих



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Співробітники правопорядку в ході спецоперації щодо ліквідації бойовиків не постраждали Фото: Reuters

Перестрілка між військовими і членами, імовірно, терористичного угруповання «Ісламська держава» відбулася в п'ятницю ввечері в місті Сейнтамаруту

Тіла щонайменше 15 осіб, в тому числі шести дітей, знайдені в одному з будинків на сході Шрі-Ланки, де раніше сталася перестрілка.

Про це повідомило в суботу агентство Reuters.

За даними видання, перестрілка між військовими і членами, імовірно, терористичної угруповання «Ісламська держава» відбулася в п'ятницю ввечері в місті Сейнтамаруту в районі Ампара на південь від Коломбо.

У свою чергу, інформаційний портал Newsfirst повідомляє, що у вказаному будинку сталися кілька вибухів.

Всередині будівлі поліція виявила тіла трьох, імовірно, смертників, трьох жінок, а також шести дітей. У дворі будинку поліцейські також знайшли тіла трьох чоловіків, які, за попередніми даними, здійснили самопідрив.

Співробітники правопорядку в ході спецоперації щодо ліквідації бойовиків не постраждали.

Раніше повідомлялося, що кілька вибухів пролунали в п’ятницю, 26 квітня, у Шрі-Ланці, де проходить антитерористична операція силовиків. Вибухи супроводжувалися перестрілкою.

За даними ЗМІ, поліція виявила фабрику з виробництва вибухівки, після чого й сталася перестрілка.

Нагадаємо, під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки загинули 253 людей.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.

До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.

Джерело: УНН