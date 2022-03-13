Бойові дії на Вінниччині не ведуться, українські військові збили БПЛА

Бойові дії на території Вінниці не ведуться

На Вінниччині станом на 13 березня бойові дії не ведуться, військові збили ворожий безпілотник

На Вінниччині станом на 13 березня бойові дії не ведуться, військові збили ворожий безпілотник.

Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов розповів про 18-й день війни:

«Вітаю, Вінниччина. В нас все спокійно. Бойових дій не ведеться.

Сьогодні був збитий нашими військовими на території Вінницької області безпілотний апарат тактичного рівня. Ми продовжуємо відвантажувати гуманітарну допомогу місту Харкову.

Сьогодні виїде 20 тонн.

Зранку 13 березня до Харкова вирушив вантаж – ліки та медикаменти першої необхідності: антибіотики, кровоспинні препарати, витратні матеріали, засоби особистої гігієни. Значна частина – продукти харчування: соки, крупи, вода, м'ясна продукція.

«Вінниччина допомогає харків’янам у всьому: приймаємо і розміщуємо біженців, лікуємо поранених у вінницьких лікарнях, збираємо допомогу для тих, хто залишається у Харкові», – наголосив Борзов.

Додамо, що на території Вінницького аеропорту рятувальники вже розібрали завали. Вони виявили тіла 10 загиблих. Загалом рятувальники знайшли під завалами 16 людей, серед них 10 – загиблих.

Російські окупанти повністю зруйнували аеропорт у Вінниці. Зеленський вкотре попросив закрити небо над Україною.

Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет по аеропорту Вінниці з придністровської території.