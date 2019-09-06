Спецслужби РФ готували замах на ексзаступника голови Адміністрації Кондратюка, - прокуратура



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Валерій Кондратюк Фото: УНІАН

Підозрюваних було затримано в Києві у квітні поточного року після невдалого замаху на Буданова - автомобіль розвідника було підірвано, але постраждав сам диверсант, що заклав вибухівку

Військова прокуратура заявляє, що російські спецслужби готували замах на колишнього заступника голови Адміністрації Президента, ексначальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Валерія Кондратюка. Про це йдеться в матеріалах суду.

Згідно з текстом клопотань прокурорів Військової прокуратури, під час досудового розслідування встановлено трьох підозрюваних, які на замовлення спецслужб РФ і за допомогою представників самопроголошеної «Донецької народної республіки» в другій половині 2017 року розробили спільний злочинний план, який полягав у застосуванні вогнепальної зброї та/або вибухових пристроїв з метою вбивства заступника голови Адміністрації Президента Кондартюка і військовослужбовця Головного управління розвідки Міноборони (ймовірно, майора Кирила Буданова).

Так, один зі співучасників злочину мав прибути до Києва і придбати вибухівку і зброю, а також вивчити маршрути пересування жертв.

Другий співучасник приїхав до столиці в серпні 2017 року і мав організувати візуальне спостереження за жертвами і долучити посібників до підготовки злочинів.

Третій фігурант справи за матеріальну винагороду погодився допомагати диверсантам, придбав 2 автомобілі та вів візуальне спостереження за місцями проживання Кондратюка і Буданова.

Більш того, диверсанти орендували квартири по сусідству з будинком чинного тоді заступника голови АП.

Для здійснення вбивства третій підозрюваний у 2017 році отримав пістолет із глушником і гранату.

План замаху в 2017 році зірвався, оскільки диверсанти помітили стеження за собою і 26 грудня 2017 року терміново виїхали з України, зброю було сховано в горі будівельного сміття на вул. Колекторній у Дарницькому районі Києва.

Підозрюваних було затримано в Києві у квітні поточного року після невдалого замаху на Буданова - автомобіль розвідника було підірвано, але постраждав сам диверсант, що заклав вибухівку.

На запит Українських Новин у Службі безпеки України підтвердили, що розслідують це кримінальне провадження, а процесуальне керівництво здійснює Головна військова прокуратура.

«За результатами розгляду повідомляємо, що слідчим управлінням Головного управління (СБУ в Києві та Київській області) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (теракт), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу», - сказано у відповіді.

СБУ зазначило, що подробиці розслідування можна розкрити тільки з дозволу прокурора.

Своєю чергою, Головна військова прокуратура відмовилася у відповіді на запит про розкриття подробиць справи і повідомлення про статус Кондратюка в цьому кримінальному провадженні.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади заступника глави Адміністрації президента України. Про це йдеться у відповідному указі №652 від 4 вересня. Він займав цю посаду з жовтня 2016 року, а до цього працював начальником Головного управління розвідки та директором департаменту контррозвідки СБУ.

4 квітня правоохоронці повідомили, що диверсант загинув після невдалої спроби закласти вибухівку в автомобіль співробітника розвідки Буданова в Києві.

17 квітня Служба безпеки України заявила, що диверсант вижив і заарештований.

Джерело: Українські новини