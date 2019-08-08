Військова прокуратура стягнула понад 8,5 млн грн штрафів за невиконання оборонних замовлень



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Зокрема, за зрив поставок для Міноборони парашутних систем «Спецтехноекспорт», як вказано, заплатить до бюджету 354 тис. грн

Військова прокуратура Центрального регіону України через суд стягнула з ДП «Житомирський бронетанковий завод» 8,5 млн грн, зі «Спецтехноекспорту» - 354 тис. грн, повідомляє пресслужба установи.

Так, у липні 2019 року Господарський суд міста Києва задовольнив позов військової прокуратури Центрального регіону України в інтересах Міністерства оборони України до ДП «Житомирський бронетанковий завод».

За невиконання своєчасно державного контракту за оборонним замовленням про виготовлення та поставку продукції, на користь оборонного відомства стягнуто штрафні санкції на суму 8,5 млн грн, вказали у прокуратурі.

Також, як зазначається, за принципової позиції військової прокуратури регіону накладені санкції на дочірнє підприємство ДК «Укрспецекспорт» - Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт».

За зрив поставок для Міноборони парашутних систем підприємство, як вказано, заплатить до бюджету 354 тис. грн. Таке рішення ухвалив Господарський суд міста Києва 7 серпня 2019 року.

Як зазначається, зусиллями військових прокурорів до бюджету щоденно поверталося 250 тис. грн.