Військові прокурори вважають, що Рябошапка не знає, чим вони займаються



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колектив військових прокуратур оприлюднив заяву, в якій рішуче заявив про неприпустимість їхньої ліквідації

Головна військова прокуратура України оприлюднила заяву, в якій рішуче заявила про неприпустимість ліквідації військових прокуратур, а також про те, що подібні висловлювання представників владу грунтуються на поверхневих знання про роботу військових прокурорів.

«Колектив військових прокуратур ознайомившись з висловлюванням заступника керівника Офісу Президента України щодо відсутності потреби в існуванні військової прокуратури звертає увагу на те, що із дня відновлення системи військових прокуратур, яке було обумовлено, триваючою і до цього часу, збройною агресією, військовими і слідчими прокурорами: притягнуто до кримінальної відповідальності 263 особи, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 високопосадовець, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ) (...)», - йдеться у зверненні співробітників військових прокуратур.

Далі у зверненні наводиться низка фактів, які підтверджують ефективність роботи військових прокуратур, кількість співробітників яких становить всього 6% від загальної чисельності прокурорів.

«... При цьому 75% обвинувальних актів направлено до суду саме військовими прокурорами. Щоденно військові прокурори в середньому затримували 2-3 осіб, проводили 8-9 обшуків 13 «виїмок», допитували 120 осіб, відшкодовували 250 тис. грн, направляли до суду 17 обвинувальних актів», — йдеться у заяві.

І це далеко не повний перелік показників роботи військових прокурорів.

«Вважаємо неприйнятними заяви щодо непотрібності військової прокуратури, які обумовлені поверхневими уявленнями про її діяльність. Сподіваємося, що чергові реформи будуть конструктивними і обдуманими, позбавленими популізму», — йдеться у зверненні.

Раніше заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

Як повідомлялось, Рябошапка готовий очолити Генеральну прокуратуру України у разі ухвалення відповідного рішення і заявляє, що не відчуватиме дискомфорту на цій посаді.